Drei Matches in 112 Stunden - Königstein läßt ausgelaugt Federn

Nach Königstein, Ursensollen und Rosenberg düpierte "Favoritenschreck" FC Weiden-Ost II (in Rot) mit Ligaprimus SV Raigering (in Weiß) bereits das vierte Spitzenteam auf eigenem Terrain. – Foto: Dagmar Nachtigall

Der Tank des TSV Königstein ist leer, gleich drei Auftritte innerhalb von fünf Tagen haben sich für die Elf von Trainer Roland Winkler ergebnistechnisch negativ niedergeschlagen. Nach dem 0:0 am vergangenen Mittwoch in Rieden, verlor der TSV (4./37) zunächst am Samstag das Derby gegen den FC Edelsfeld (9./26), ehe er gestern auch beim abstiegsbedrohten ASV Haselmühl (13./15) mit 2:4 kleinbei geben musste.

Auch Spitzenreiter SV Raigering (1./45) erlebte einen weniger erfreulichen zweiten Osterfeiertag, "erwischte" es doch die Panduren wie schon mehrere andere Spitzenmannschaften beim Aufsteiger FC Weiden-Ost II, der nach dem 1:0 seinen Ruf als Favoritenschreck auf eigenem Terrain alle Ehre machte. Die Chance nun, dem SVR mehr auf die "Pelle" zu rücken, verpasste der 1. FC Rieden (2./40) durch das zweite 0:0 innerhalb von fünf Tagen - nach dem gegen Königstein trennten sich die Pospiech-Schützlinge auch vom FC Edelsfeld torlos. Punktgleich mit dem FCR auf Rang 3 rangiert schließlich der TuS Rosenberg (3./40), der das Verfolgerduell gegen die DJK Ursensollen (5./35) knapp mit 1:0 für sich entschied. Im Tabellenkeller darf sich die Landesligareserve des SC Luhe-Wildenau als "Verlierer des Osterwochenendes" fühlen, setzte sie doch beide Matches gegen direkte Konkurrenten im Kampf ums Dasein in den Sand. Zunächst verlor die Scheler-Crew (12./16) in Hirschau (10./25) mit 1:2, ehe sie auch das Heimspiel gegen den bis dato erst einmal siegreichen SV Köfering (14./10) mit 1:2 verlor. Die Gäste zeigten nach dem Trainerwechsel - von Christian Helleder hatte man sich am Samstag in gegenseitigem Einvernehmen getrennt - eine erhoffte Reaktion und hielten damit die kleine Flamme der Hoffnung, doch noch dem Direktabstieg zu entkommen, am Leben. Der Rückstand des Zwölften aus Oberwildenau zum rettenden Ufer beträgt fünf Matches vor Saisonende nun acht Punkte, der Schwerpunkt wird beim SC wohl nun darauf liegen, den Relegationsplatz zu verteidigen.

Im Überblick die Nachholspiele am Ostersamstag:

Eminent wichtiger Heimsieg für die Kaolinstädter in diesem Sechs-Punkte-Match. Die Frühphase der Partie gehörte auch der Heimelf, die dabei eine Großchance verpasste, ehe die Gäste Zugriff bekamen und nicht unverdient in Front gingen. Der frühe Gleichstand unmittelbar nach dem Pausentee beflügelte den TuS, der fortan die Spielführung übernahm und noch vor der beginnenden "Crunchtime" auf 2:1 stellte, was schließlich auch den Endstand bedeutete. TuS-Spielercoach Andreas Meyer: "Die ersten 20. Minuten waren wir eigentlich gut im Spiel. Haben die Zweikämpfe gewonnen und hatten durch einen Pfostenschuss auch die Chance zur Führung. Danach kam Luhe-Wildenau immer besser ins Spiel und wir waren nicht mehr so griffig im Zweikampfverhalten. Hier ging Luhe-Wildenau verdient durch einen Elfmeter in Führung. Nach der Halbzeit konnten wir direkt den Ausgleich erzielen. Dies war natürlich sehr wichtig und war meiner Meinung nach der Knackpunkt in dieser Partie. Ab diesem Zeitpunkt hat die Mannschaft eine überragende kämpferische Leistung gezeigt und wollte unbedingt den Dreier. Am Ende war der Sieg nicht unverdient, weil wir es einfach mehr wollten." Gästetrainer Dieter Scheler: "Ein Kampfspiel mit vielen geführten Zweikämpfen auf beiden Seiten. Nach anfänglichen Problemen waren wir gut im Spiel und hatten ein leichtes Übergewicht, was sich in der Führung niederschlug. Im zweiten Durchgang haben wir leider den Gegner durch Nachlässigkeiten wieder ins Spiel zurückgebracht." Gästetrainer Dieter Scheler: "Ein Kampfspiel mit vielen geführten Zweikämpfen auf beiden Seiten. Nach anfänglichen Problemen waren wir gut im Spiel und hatten ein leichtes Übergewicht, was sich in der Führung niederschlug. Im zweiten Durchgang haben wir leider den Gegner durch Nachlässigkeiten wieder ins Spiel zurückgebracht." Tore: 0:1 Daniel Spitzer (32./Strafstoß), 1:1 Noah Fellner (49.), 2:1 Martin Freimuth (74.) - Zuschauer: 210 - Schiedsrichter: Leon Anzer.

Ein Tor von "Matchwinner" Fabian Spies kurz vor dem Seitenwechsel bescherte dem FC Edelsfeld seit langer Zeit einmal wieder einen Sieg im ewig jungen Nachbarduell beim ambitionierten TSV Königstein. Und das, obwohl die Dehling-Truppe mehr als 50 Minuten lang in Unterzahl spielen musste, weil quasi mit dem Pausenpfiff einer ihrer Spieler mit Rot bedacht worden war. Insgesamt gesehen konnte der TSV in keiner Phase das von ihm zuhause gewohnt dominante Spiel aufziehen, vor allem in der Offensive enttäuschte die Winkler-Truppe doch sehr. In einer grundsätzlich an "Aufregern" armen Partie machte der Gastgeber die als Fußballweisheit bekannte Erfahrung, dass es schwieriger gegen zehn Mann ist, als gegen einen Gegner, der vollzählig am Platz steht. Der verdiente sich den Dreier mit einer herausragenden kämpferischen Leistung redlich. TSV-Coach Roland Winkler: "Verdient verloren, so ehrlich muss man sein. Wir haben über die gesamte Spielzeit nicht zu unserem Spiel gefunden, konnten uns auch keine zwingende Torchance - selbst in Überzahl - erspielen, wir waren heute einfach schlecht. Edelsfeld hat es gut gemacht, hat alles in die Waagschale geworfen und das Spiel dann auch verdientermaßen gewonnen. Natürlich ist eine Derbyniederlage bitter, aber solche Spiele gibt es, wir sind mit einem Altersdurchschnitt von 21 eine junge Truppe, wir werden jetzt nicht in Trübsal verfallen. Es geht weiter und wir werden versuchen, weiter oben dran zu bleiben." Gästetrainer Martin Dehling: "Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, drei wichtige Punkte für die FCE-Seele, haben wir doch fünfzehn oder sechzehn Jahre keinen Sieg mehr in Königstein erringen können. Da waren bittere Stunden dabei, wo wir besser waren und haben dennoch verloren - es war einfach mal wieder an der Zeit. Ein riesen Kompliment an meine Mannschaft, die trotz einer Hälfte in Unterzahl - die Rote Karte war mehr als diskussionswürdig - nur wenige Chancen zuließ. Wir verteidigten aufopferungsvoll gegen eine spielbestimmende Heimmannschaft. Chancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Nachdem wir heute das erste Mal gegen eine Mannschaft aus den Top Five der Liga gepunktet haben, wollen am Montag gegen Rieden nachlegen, die Punkte sollen am Hahnenkamm bleiben." Tor: 0:1 Fabian Spies (43.) - Schiedsrichter: Sven Bode - Zuschauer: 423 - Platzverweis: Rot für Markus Schoener (45./Edelsfeld).

Tore: 1:0 Adrian Robinson (25.), 1:1 Lukas Madl (70.), 2:1 Stefan Liermann (81./Eigentor) - Schiedsrichter: Thomas Auburger - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Michael Roith (38.), 1:1 und 1:2 Jonas Zeiler (44./88.), 2:2 Florian Neiß (90.+7) - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 100 - Zeitstrafe für Leon Freller (41./Freudenberg). Auf einen Blick die Matches des 21. Spieltags am Ostermontag:

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Lukas Härtl (57.), 2:0 Philipp Hofmann (72.), 3:0 Adrian Robinson (73.) - Schiedsrichter: Stephan Weihrauch - Zuschauer: 120

Die Mehrzahl der besseren Einschußchancen vor dem Seitenwechsel rechtfertigte den frühen Führungstreffer für die Heimelf kurz nach dem Seitenwechsel. Nach einer Stunde übernahmen die Gäste die Spielführung, kamen zu mehreren guten Möglichkeiten, scheiterten aber letztlich an der mangelhaften Verwertung dieser. Ein Remis wäre insgesamt gesehen wohl das gerechtere Ergebnis gewesen, doch blieben die Punkte am Ende im Aicher Stadion bei den Hausherren. TuS-Spielercoach Jonas Dotzler: "Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns in den ersten 45 Minuten mehrere sehr gute Einschussmöglichkeiten erspielt, die wir leider nicht nutzen konnten. Die zweite Hälfte startete für uns nach einer schönen Kombination optimal mit dem verdienten Führungstreffer. Anschließend verpassten wir es, den Deckel drauf zu machen. Ursensollen warf ab der 60. Minute alles nach vorne und kam dadurch zu sehr guten Chancen, die sie glücklicherweise nicht nutzten. Das Quäntchen Glück war heute auf unsere Seite und wir sind sehr froh über die wichtigen drei Punkte." Gästespielertrainer Tom Kotzbauer: "Es war heute ein sehr unglückliches Spiel für uns. Über weite Strecken waren wir absolut auf Augenhöhe und haben Rosenberg immer wieder vor Probleme gestellt. Rosenberg nutzt dann eine ihrer Chancen konsequent und geht mit 1:0 in Führung. Wir hatten im Anschluss die deutlich klareren Möglichkeiten, haben es aber leider nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Am Ende stehen wir ohne Punkte da, obwohl definitiv mehr drin und auch verdient gewesen wäre. Trotzdem war das heute eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten beiden Wochen. Darauf wollen und müssen wir aufbauen." Tore: 1:0 Giuliano La-Pegna (48.) - Schiedsrichter: Markus Schreiner - Zuschauer: 100

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Fabian Müller - Zuschauer: 170

Zweites Sechs-Punkte-Spiel für den SC am Osterwochenende, zweite Niederlage, die erhoffte Annäherung an die gesicherten Plätze wurde nicht geschafft - es wird immer schwerer, die drohende Relegation noch abzuwenden. Der Gast vollzog am Samstag einen Trainerwechsel und die Mannschaft zeigte tatsächlich eine positive Reaktion. Mit dem in den letzten Wochen oft fehlenden Spielglück feierte man den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison und schöpft wieder Hoffnung. Was dieser Dreier wert ist, werden die kommenden "Wochen der Wahrheit" mit fünf Endspielen zeigen. SC-Coach Dieter Scheler: "Bittere Heimniederlage gegen Köfering. Wir schaffen es aktuell nicht konsequenter und zielstrebiger als Mannschaft zu agieren.Trotzdem werden wir wieder aufstehen und in den nächsten Wochen alles versuchen." Christopher Ernst, Sportlicher Leiter des SVK gibt zunächst eine offizielle Erklärung zur Trennung von Christian Helleder ab: "Nach den Eindrücken der letzten Wochen haben wir uns in der sportlichen Leitung – in vertrauensvollem Austausch mit Christian Helleder – am Samstagabend einvernehmlich dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Wir wollten für die verbleibenden sechs Endspiele einen neuen Impuls setzen, um die Chance auf den Relegationsplatz aus eigener Kraft zu wahren. ​Wir danken Christian ausdrücklich für seine geleistete Arbeit und seine vorbildliche menschliche Art. Er hat die Mannschaft vor einem Jahr in einer schwierigen Phase übernommen und immer alles für den SVK gegeben. Besonders der Gewinn des Hubertus-Cups im Winter war ein Highlight seiner Amtszeit. Leider blieb die sportliche Wende in der Liga zuletzt aus, weshalb wir uns zu diesem harten Cut gezwungen sahen. ​In den vergangenen Tagen haben wir die Mannschaft in die Pflicht genommen und an ihre Moral appelliert. Bis zum Saisonende setzen wir nun auf eine interne Lösung: Mit Daniel Boes, Sebastian Grau und Simon Heller übernehmen drei erfahrene Spieler die Verantwortung als Trainerteam. Sie kennen den Verein in- und auswendig und sollen vor allem den jungen Spielern Struktur geben und die Erfahrenen noch einmal pushen." ​Dass dieser Plan aufgehen kann, hat der SV Köfering beim 2:1-Sieg in Luhe-Wildenau eindrucksvoll bewiesen. "Nach 187 Tagen ohne Dreier konnten wir endlich wieder einen Sieg einfahren. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir am Ende vielleicht das Quäntchen mehr Spielglück hatten, uns dieses aber durch den nötigen Kampf und Biss erarbeitet haben – Tugenden, die uns zuletzt etwas gefehlt hatten. ​Ein großes Lob an das Team für diese Reaktion! Dennoch wissen wir den Sieg einzuordnen: Die Situation bleibt bei fünf Punkten Rückstand extrem angespannt, zumal die Konkurrenz aus Haselmühl ebenfalls gepunktet hat. Wir müssen diese Leistung am Sonntag in Weiden-Ost bestätigen, um den Druck hochzuhalten", so Ernst in einem Statement zum gestrigen Auswärtssieg in Oberwildenau. Tore: 0:1 Daniil Chaika (8.), 0:2 Luca Kalman (62.), 1:2 Daniel Spitzer (66./Strafstoß) - Schiedsrichter: Hubert Scheinost - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Andreas Donhauser (90.+5/Köfering)

Tor: 1:0 Jonas Zeiler (70.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 100