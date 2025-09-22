Drei Mannschaften gelingt der 7. Sieg im 7. Spiel

Sechs Bezirksligisten waren vor dem Wochenende noch verlustpunktfrei. Zweimal endete der Traumstart.

Der SV Westrich kassierte in der Bezirksliga 10 bei der SpVg BG Schwering einen 1:1-Last-Minute-Ausgleich. In der Bezirksliga 7 ging der TuS Freckenhorst erstmals nicht als Sieger vom Platz (1:1 bei der SpVgg Oelde) und muss Oestinghausen an der Spitze nun alleine den Vortritt geben.

Der TuS SG Oestinghausen, der SC Münster 08 (Bezirksliga 12) und die SG Massen (Bezirksliga 8) marschieren weiter. Auch in der Bezirksliga 11 ist die SF Merfeld noch mit weißer Weste.