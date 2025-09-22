 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Die SG Massen (in Grün) wird ihrem Favoritenstatus in der Bezirksliga 8 bislang gerecht.
Die SG Massen (in Grün) wird ihrem Favoritenstatus in der Bezirksliga 8 bislang gerecht. – Foto: Matthias Keil

Drei Mannschaften gelingt der 7. Sieg im 7. Spiel

FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Verlinkte Inhalte

BZL Westfalen St. 7
BZL Westfalen St 8
BZL Westfalen St 10
BZL Westfalen St 11
BZL Westfalen St 12

Sechs Bezirksligisten waren vor dem Wochenende noch verlustpunktfrei. Zweimal endete der Traumstart.

Der SV Westrich kassierte in der Bezirksliga 10 bei der SpVg BG Schwering einen 1:1-Last-Minute-Ausgleich. In der Bezirksliga 7 ging der TuS Freckenhorst erstmals nicht als Sieger vom Platz (1:1 bei der SpVgg Oelde) und muss Oestinghausen an der Spitze nun alleine den Vortritt geben.

Der TuS SG Oestinghausen, der SC Münster 08 (Bezirksliga 12) und die SG Massen (Bezirksliga 8) marschieren weiter. Auch in der Bezirksliga 11 ist die SF Merfeld noch mit weißer Weste.

TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 7-0-0 | Tore 30:4

Gestern, 15:00 Uhr
TuS SG Oestinghausen
TuS SG OestinghausenTuS SG Oestinghausen
SuS Cappel
SuS CappelSuS Cappel
3
0
Abpfiff

SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 7-0-0 | Tore 31:6

Gestern, 15:00 Uhr
Borghorster FC
Borghorster FCBorghorster FC
SC Münster 08
SC Münster 08SC Münster 08
2
3
Abpfiff

SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 7-0-0 | Tore 29:7

Gestern, 15:30 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
TuS Wiescherhöfen
TuS WiescherhöfenTuS Wiescherhöfen
7
1
Abpfiff

SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Bilanz 6-0-0 | Tore 19:3

(Hinweis: Hatte bislang einmal spielfrei.)

TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | Bilanz 6-1-0 | Tore 17:5

Gestern, 15:15 Uhr
SpVgg Oelde 90
SpVgg Oelde 90SpVg Oelde
TuS Freckenhorst
TuS FreckenhorstFreckenhorst
1
1
Abpfiff

SV Westrich | Bezirksliga 10 | Bilanz 6-1-0 | Tore 17:5

Gestern, 15:15 Uhr
Spvg Blau-Gelb Schwerin
Spvg Blau-Gelb SchwerinBG Schwerin
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
1
1

Aufrufe: 022.9.2025, 09:00 Uhr
redAutor