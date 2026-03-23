Drei Mal Tor von Sören Schnoor – Eidertal II 4:1 in Gremersdorf

Lennart Petersen (li., TSV Gremersdorf) trifft zum zwischenzeitlichen 1-1. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Verbandsliga Ost trafen der Aufsteiger TSV Gremersdorf und die zweite Mannschaft der SpV Eidertal Molfsee aufeinander. Das Endergebnis von 4:1 für die Gäste bestätigte den aktuellen Status Quo: Gremersdorf als Tabellen-15. ist nur noch mit himmlischer Macht vor den Abstieg in die Kreisliga zu retten. Die Eidertaler, ebenso Neuling, bestätigen mit dem dritten Sieg in Folge die vor der Saison zugedachte Rolle im Topbereich der 7. Spielklasse in Deutschland.