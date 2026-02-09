Drei Mal Titelverteidigung beim Junioren-Futsal in Henstedt-Ulzburg

– Foto: Ismail Yesilyurt

Bei den C-, B- und A-Junioren gibt es noch weiterführende Regionalmeisterschaften für die Finalisten. Gespielt wird in Hamburg in der CU-Arena. Der Termin für die C-Junioren ist am 21. Februar (Samstag), für die B-Junioren am 15. Februar, und für die A-Junioren steht er unten im Turnierbericht.

An diesem Wochenende standen die Hallenlandesmeisterschaften im Futsal der männlichen Jugendmannschaften im Fokus. Am Samstag und Sonntag ermittelten die Jungkicker ihren Champion. Gespielt wurde in den Sporthallen des Alstergymnasiums in Henstedt-Ulzbur: immer in zwei Sechser-Gruppen mit folgendem Überkreuz-Halbfinale.

Die Gruppe A dagegen rutschte von einer spannenden Partie zur nächsten. Vor dem letzten Spiel für alle Mannschaften hatten fünf der sechs Teams noch die Chance auf das Semifinale. Viel Pech hatten dabei die Jungs des Husumer SV, die ihre einzige Niederlage gegen den Tabellensechsten TSV Neustadt hinnehmen mussten. Trotz Dauerstress auf das Neustädter Tor gab es ein 0:1 – gleichbedeutend mit dem Ausscheiden.

C-JUNIOREN

In der Gruppe A kämpfte ein Quartett um den Halbfinaleinzug. Dabei kam der spätere Turniersieger SC Weiche Flensburg 08 spät in Fahrt. Jeweils ein 3:0 gegen die direkten Konkurrenten um den Einzug unter die letzten Vier, den VfB Lübeck und die SpVg Eidertal Molfsee, ließ den Oberligisten jubeln. Die Lübecker ließen in ihrem letzten Gruppenspiel nichts anbrennen und zogen als Tabellenerster weiter.

Die Gruppe B dominierten die JFV Südholstein und Kilia Kiel. Logischerweise zogen beide Vereine ins Halbfinale ein. In diesen beiden Partien ging es spannend zu. Am Ende stand wieder das Finale aus dem Vorjahr. Und genau wie damals gewann auch der SC Weiche Flensburg 08 gegen den VfB Lübeck. Dieses Mal mit einem 2:0 anstatt 3:0. Die Titelverteidigung für Weiche ist perfekt.

B-JUNIOREN

Auch bei der U17 ist der neue Hallenlandesmeister der alte. Der SV Eichede gewinnt gegen den SC Rönnau, der sich unerwartet bis in die letzte Runde durchgespielt hatte. 2:0 heißt das Resultat für den haushohen Favoriten, der 2025 mit 4:0 gegen den Eckernförder SV gewonnen hatte.

Beide Hauptrundengruppen entwickelten sich ähnlich: Der Heider SV und der SC Rönnau waren vor dem letzten Spiel gegeneinander (1:1) so gut wie sicher durch. In der Parallelstaffel auch der TSV Pansdorf und der SV Eichede, wobei die Pansdorfer vor dem SVE liegend überzeugten. Das Halbfinale bewältigten die Eicheder gegen den Heider SV souverän. Im zweiten Semifinale musste man lange warten: 10:9 nach Entscheidungsschießen lautete das Ergebnis für den Verein aus dem Raum Segeberg. Im Endspiel leistete der SC viel Widerstand. Doch die Qualität der jungen Bravehearts setzte sich am Ende durch.

A-JUNIOREN

Der älteste Jahrgang beschloss am Sonntagabend das Jugend-Wochenende im Norden von Hamburg. Wie schon im Vorjahr stemmte die SG GO Oldenburg/Göhl den Pokal für den ersten Platz in die Höhe. 2025 erst nach einem Entscheidungsschießen gegen den TSV Altenholz, 2026 mit einem Golden Goal in der regulären Spielzeit gegen den Oberliga-Konkurrenten SV Eichede. Die Eicheder, die sich erst im letzten Gruppenspiel gegen die SpVg Eidertal Molfsee den Weg ins Finale freischaufelten, kassierten ausgerechnet gegen die SG GO ihren einzigen Gegentreffer im gesamten Turnier. Mehr als nur ein kleiner Trost: Auch der SVE fährt mit der Spielgemeinschaft aus Ostholstein zum Hallen-Regionalturnier am 14. Februar in Hamburg (CU-Arena).