Drei Mal Rot: Dostlukspor hadert aber nicht nur mit dem Schiedsrichter Bezirksliga, Gruppe 6: In zweierlei Hinsicht ist die 0:2-Pleite gegen SuS Haarzopf ein herber Rückschlag für Dostlukspor Bottrop. Neben der weiterhin prekären Tabellensituation fehlen Trainer Can Ucar vor dem Kellerduell nun auch drei Spieler. von Markus Becker · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Dostlukspor verlor zum sechsten Mal in Folge. – Foto: Markus Becker

Mit einem Heimsieg gegen SuS Haarzopf hätte sich Dostlukspor Bottrop durchaus etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Stattdessen setzte es die inzwischen sechste Niederlage in Folge. Gleich drei Spieler der Hausherren wurden per Ampelkarte des Feldes verwiesen und fehlen somit im Kellerkracher gegen die DJK Arminia Lirich.

Der Knackpunkt folgte noch vor der Pause: Mit der Ampelkarte für Nassim Akhim wurde es schnell zu einer Mammutaufgabe für Dostlukspor. "Danach war abzusehen, dass es ein ganz, ganz schwerer Tag sein wird. Und so kam es dann auch." Im zweiten Durchgang brachte ein Doppelschlag von Enrico Ratz (69.) und Ben Ansorge (73.) die Gäste auf die Siegerstraße. Kurz darauf wurde auf Seiten Bottrops auch Baris Erdogan per Ampelkarte des Feldes verwiesen (78.), ebenso Berat Arslan (90.+1). "Grundsätzlich fand ich die Leistung des Schiedsrichters sehr unglücklich. Er hat bei uns bei jeder Aktion Gelb gegeben", befand Ucar. Fünf Gelbe und drei Gelb-Rote Karten standen schlussendlich zu Buche. "Eine davon war auf jeden Fall berechtigt, aber die anderen beiden waren wirklich eine Frechheit. Eigentliche möchte ich gar nicht so sehr über den Schiedsrichter reden. Aber selbstverständlich tun uns diese Roten Karten auch fürs nächste Spiel weh." Dostlukspor hadert, Haarzopf frohlockt Neben den Platzverweisen sieht Ucar aber auch grundsätzliche Defizite: "Wir schaffen es einfach nicht, dass alle elf Spieler über 90 Minuten ihre Leistung zeigen. Es gibt mindestens eine Handvoll, die einfach nicht da sind, wo noch viel Luft nach oben ist."

Can Ucar muss gegen Lirich drei Spieler ersetzen. – Foto: Markus Becker