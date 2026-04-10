Drei Mal Rot: Dostlukspor hadert aber nicht nur mit dem Schiedsrichter

Mit einem Heimsieg gegen SuS Haarzopf hätte sich Dostlukspor Bottrop durchaus etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Stattdessen setzte es die inzwischen sechste Niederlage in Folge. Gleich drei Spieler der Hausherren wurden per Ampelkarte des Feldes verwiesen und fehlen somit im Kellerkracher gegen die DJK Arminia Lirich.
Zunächst ging der Matchplan gegen favorisierte Gäste aus Haarzopf noch auf: "Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, wo wir auf Augenhöhe, vielleicht sogar etwas überlegen waren. Wir haben wenig Torchancen zugelassen, aber auch selbst die ein oder andere Möglichkeit kreiert", fasste Dostlukspor-Coach Can Ucar zusammen.
Sein Gegenüber, Matthias Walter erwartete eine "unangenehme Aufgabe" in der Auswärtsfahrt nach Bottrop, war mit der Umsetzung seiner Schützlinge entsprechend ebenso einverstanden: "Wir haben es von Beginn an gut angenommen und über die gesamte Spielzeit geschafft, dem Gegner kaum klaren Torchancen zu ermöglichen. Gerade defensiv waren wir sehr stabil und kompakt."
Der Knackpunkt folgte noch vor der Pause: Mit der Ampelkarte für Nassim Akhim wurde es schnell zu einer Mammutaufgabe für Dostlukspor. "Danach war abzusehen, dass es ein ganz, ganz schwerer Tag sein wird. Und so kam es dann auch."
Im zweiten Durchgang brachte ein Doppelschlag von Enrico Ratz (69.) und Ben Ansorge (73.) die Gäste auf die Siegerstraße. Kurz darauf wurde auf Seiten Bottrops auch Baris Erdogan per Ampelkarte des Feldes verwiesen (78.), ebenso Berat Arslan (90.+1). "Grundsätzlich fand ich die Leistung des Schiedsrichters sehr unglücklich. Er hat bei uns bei jeder Aktion Gelb gegeben", befand Ucar. Fünf Gelbe und drei Gelb-Rote Karten standen schlussendlich zu Buche. "Eine davon war auf jeden Fall berechtigt, aber die anderen beiden waren wirklich eine Frechheit. Eigentliche möchte ich gar nicht so sehr über den Schiedsrichter reden. Aber selbstverständlich tun uns diese Roten Karten auch fürs nächste Spiel weh."
Neben den Platzverweisen sieht Ucar aber auch grundsätzliche Defizite: "Wir schaffen es einfach nicht, dass alle elf Spieler über 90 Minuten ihre Leistung zeigen. Es gibt mindestens eine Handvoll, die einfach nicht da sind, wo noch viel Luft nach oben ist."
Auf Seiten von Haarzopf nahm man die Leistung des Schiedsrichtergespanns weniger kritisch wahr. "Der Schiedsrichter hatte eine klare Linie, die für beide Seiten erkennbar war. In einzelnen Situationen, insbesondere bei der ersten Gelben Karte, wo dann hinterher die Gelb-Rote Karte folgte, hätte man sicherlich auch anders entscheiden können", schilderte Matthias Walter. "Insgesamt fand ich jedoch, dass das Gespann das Spiel in einem schwierigen Rahmen gut geleitet hat."
Während Dostlukspor um jeden Punkt kämpfen muss, kann Haarzopf entspannt auf die Tabelle blicken. Der Fokus liegt längst auf der Weiterentwicklung der Mannschaft: "Dass mehrere Spieler bereits das Interesse höherklassiger Vereine geweckt haben, bestätigt irgendwo auch die gute Arbeit und Entwicklung innerhalb des Teams."
Nach Spielende herrschten also komplett unterschiedliche Gefühlswelten. Für Dostlukspor steht am Wochenende (12. April) die enorm wichtige Partie gegen die DJK Arminia Lirich an. Parallel misst sich Haarzopf mit Fortuna Bottrop, die zumindest noch lose Hoffnungen auf den Aufstieg hegen können.
Dostlukspor Bottrop – SuS Haarzopf 0:2
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Emre Ünlü, Jonah Konzer (83. Arif Elyesa Mendil), Baris Erdogan, Arda Olgur (72. Ibrahim Kadi), Khaled Al-Kadi, Nassim Ahkim, Ismail Talha Uzan, Abbas Jaafar, Dogukan Turan (60. Hüssein El-Moussa) - Trainer: Can Uçar - Co-Trainer: Ismail Alkadi
SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Patrick Demme (56. Michael Seidelmann), Jan Seeling (67. Timo Brandt), Johannes Flatow, Maurice Grube (46. Felix Franken) (83. Ilyas-Aboulkacim Afaya), Marvin Pape, Matteo Viefhaus, Enrico Ratz, Ben Ansorge, Luiz Alessio Sachs, Yunosuke Seo (56. Joshua Coffie) - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Enrico Ratz (69.), 0:2 Ben Ansorge (73.)
Gelb-Rot: Nassim Ahkim (38./Dostlukspor Bottrop/)
Gelb-Rot: Baris Erdogan (78./Dostlukspor Bottrop/)
Gelb-Rot: Berat Arslan (95./Dostlukspor Bottrop/)