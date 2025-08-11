Drei Mal jubelt die Gastmannschaft! Startschuss der Kreisliga

In der Kreisliga Heidekreis rollte am vergangenen Wochenende endlich wieder der Ball und fünf Partien standen auf dem Programm. Während Germania Walsrode perfekt startete, hatte Stadtrivale Ciwan Walsrode rein gar nichts zu jubeln und ging in Wietzendorf unter..
Der SC Tewel setzte sich gegen Eintracht Leinetal mit 3:1 durch. Jonas von Elling brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (41.). Nico-Miguel Mohr erhöhte in der 78. Minute, ehe Jannik-Luca Ruschmeyer in der Nachspielzeit zum 3:0 traf. Morten Röttjer erzielte in der 90.+8 immerhin noch den Ehrentreffer für Leinetal.
Der TSV Wietzendorf legte einen Traumstart hin und besiegte den SV Ciwan Walsrode klar mit 4:0. Jasper Lemke eröffnete den Torreigen in der 6. Minute, Tobias Jansen legte in der 40. nach. Noch vor der Pause traf Moritz Erfurt zum 3:0 (43.), und derselbe Spieler machte in der 53. Minute seinen Doppelpack perfekt.
Beim Duell zwischen dem Aufsteiger FG Fulde/Stellichte und dem SV Viktoria Rethem ging es torreich zu. Die Gäste legten mit einem Dreierpack innerhalb von nur fünf Minuten vor: Niko Helberg (27.), Matti Heidorn (29.) und Jesse Ossadnik (32.) trafen zum 0:3. Fulde gab nicht auf, kam durch Eike Beneke (55.) und Pascal-Laurin Berger (74.) heran, doch Rethem rettete den 3:2-Auswärtssieg über die Zeit.
Die SG Allertal drehte beim 4:2-Erfolg in Heidmark einen frühen Rückstand. Dennis Gebien brachte die Gastgeber schon in der 5. Minute in Führung, doch dann schlug Cem Teifel zu: Zwei Tore binnen zwei Minuten (35., 37.) drehten das Spiel, weitere Treffer in der 54. und 61. Minute machten den Hattrick perfekt. Gebien verkürzte in der Nachspielzeit, doch der Sieg der Gäste geriet nicht mehr in Gefahr.
Germania Walsrode feierte einen ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Nordheide. Bartosz Koziol brachte die Gäste früh in Führung (13.), Jonas Tödter legte direkt nach der Pause nach (46.). Ein Eigentor von Simon Krienke (84.) besiegelte die Niederlage der Gastgeber.