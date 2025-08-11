Drei Mal jubelt die Gastmannschaft! Startschuss der Kreisliga

Beim Duell zwischen dem Aufsteiger FG Fulde/Stellichte und dem SV Viktoria Rethem ging es torreich zu. Die Gäste legten mit einem Dreierpack innerhalb von nur fünf Minuten vor: Niko Helberg (27.), Matti Heidorn (29.) und Jesse Ossadnik (32.) trafen zum 0:3. Fulde gab nicht auf, kam durch Eike Beneke (55.) und Pascal-Laurin Berger (74.) heran, doch Rethem rettete den 3:2-Auswärtssieg über die Zeit.