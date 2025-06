Drei Mal Finale, drei Mal Elfmeterkrimi

Zur Pause sah Schweich II bereits wie der Verlierer aus. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und mit etwas Glück gewann die Rheinlandliga-Reserve noch mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen die SG Fidei. – Foto: Andreas Arens

Elfmeter gegen die SG Fidei zu halten, scheint allmählich eine besondere Vorliebe von Nils Sklarski zu sein. Vor gut drei Jahren fischte er mal einen von Philipp Gulden vom Punkt aus getretenen Ball aus dem Eck und sicherte dem TuS Mosella Schweich II so den damaligen 2:1-Erfolg in der B-Klasse, was einem weiteren großen Schritt zum Aufstieg gleichkam. Diesmal war seine Parade mit ein Grund dafür, dass die Schweicher die Sportgemeinschaft aus Zemmer, Rodt und Schleidweiler mit 8:7 (0:2, 2:2, 2:2) nach Elfmeterschießen bezwangen und somit den Kreispokal vom vorderen Hochwald mit hinunter ins Moseltal nehmen durften.

Dabei „war die erste Hälfte noch eine Katastrophe von uns. Da fehlte es uns vor allem an Laufbereitschaft“, musste der 26-jährige Schlussmann der Schweicher Zweiten eingestehen. Konnte sich die Anfangsviertelstunde der Mosella vor 350 Zuschauern in Osburg noch sehen lassen, ging B15-Meister Fidei nach Traumpass von Spieler-Co-Trainer Philipp Gulden auf den Ex-Schweicher Niklas Heinz mit 1:0 in Führung (16.). Nils Sklarski, Torwart des TuS Mosella Schweich II

Dem Team von Trainer Michael Urbild gab das enormen Auftrieb. Das 2:0 wiederum durch Heinz fiel zwar glücklich, war aber verdient. Nach einer scharf vors Tor getretenen Gulden-Ecke war Sklarskis Faustabwehr nicht energisch genug, sodass der Ball von Heinz ins Tor prallte (32.). Demselben Akteur wäre sieben Minuten später fast ein Hattrick gelungen. Im letzten Moment packte Schweichs André Schwarz aber eine Monstergrätsche aus und verhinderte so einen 0:3-Rückstand seiner Elf. „In der Pause hat uns Paddy (Trainer Patrick Quary, d. Red.) wachgerüttelt und gesagt, dass wir es als Team noch schaffen können. Wir haben uns dann in der Tat deutlich gesteigert und ein gutes Spiel gemacht“, wusste Keeper Sklarski.