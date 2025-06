Drei Mal eigene Jugend und ein absoluter Torjäger

– Foto: Nicole Seidl

Nur vier Niederlagen kassierte der SV Vorwärts Nordhorn in der abgelaufenen Saison und beendete die Spielzeit somit auf dem dritten Platz. Für die kommende Saison nimmt man sich wohl ähnliche Statistiken vor. Dabei sollen die vier Neuzugänge helfen, die der Verein via Instagram vorstellte..

Dabei kommen drei der vier Neuen aus der eigenen Jugend. Die U19 beendete die Saison der Landesliga auf dem zweiten Platz und verpasste knapp den Titel. Einen großen Anteil daran hatten auch die drei Jungs, die ab sofort komplett zum Kader des Landesligisten gehören werden. Der erste davon heißt Jannis Lammers und ist ein absoluter Torjäger. In den vergangenen beiden Saisons in der A-Jugend stand der Angreifer 34 Mal auf dem Feld und erzielte unglaubliche 46 Tore. Außerdem spielte Lammers schon zwei Mal in der Landesliga, sowie vier Mal in der Bezirksliga für die Reserve, wobei er zwei Mal traf.

Des Weiteren wird Lennart Heesmann den Landesligisten verstärken. Der 19-Jährige absolvierte in den vergangenen beiden Jahren 35 Spiele in der A-Jugend, wobei er zehn Mal traf und auch Heesmann stand schon zwei Mal in der Landesliga der Herren auf dem Feld. Der dritte Youngster im Bunde heißt Mert Kücüker. Der Defensivspieler war absoluter Dauerbrenner in der A-Jugend und absolvierte 35 Spiele hintereinander in der Startelf. Nach seinem Wechsel aus Meppen war er ein Leistungsträger und wird nun seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen. unglaubliche Statistiken