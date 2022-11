Drei Mal Acht - die Kellerkinder der Mittelrheinliga Mittelrheinliga: Viktoria Arnoldsweiler, der FC Pesch und der BCV Glesch-Paffendorf stecken mit jeweils acht Punkten im Tabellenkeller fest.

Der Tabellenkeller in der Mittelrheinliga ist eng. Das gilt vor allem für die punktgleichen Schlusslichter der Liga. Der FC Pesch, der BC Viktoria Glesch-Paffendorf und Viktoria Arnoldsweiler sind in dieser Saison noch nicht so recht ins Rollen gekommen und drohen mit jeweils acht Punkten schon jetzt etwas den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren.

Harter Auftakt für Arnoldsweiler

Interessant ist dabei, dass die Teams über unterschiedliche Wege in diese schlechte Lage gerutscht sind. Da wäre zum einen Viktoria Arnoldsweiler. Der Vorjahres-Neunte kam von Beginn an nicht richtig in die Saison. Zugegeben: Das Startprogramm mit der kompletten aktuellen Top-5 in den ersten sieben Spielen war so ziemlich das härteste, das irgendwie möglich war. Der Punkt gegen den Bonner SC war dabei sehr respektabel und auch das Unentschieden gegen den FC Hürth war mit Sicherheit kein Misserfolg. Trotzdem bleibt unter dem Strich die Ausbeute von nur zwei Punkten. Durch den überraschenden Erfolg gegen den SV Bergisch Gladbach und den 2:1-Sieg gegen den Siegburger SV am vergangenen Spieltag bleibt die Viktoria im Geschäft.

Pokal Top, Liga Flop

Ganz anders sah das Ganze beim BCV Glesch-Paffendorf aus, der richtig gut in die Saison kam und den FC Pesch klar mit 3:0 besiegte. Danach lief außer einem Unentschieden am dritten Spieltag lange Zeit sehr wenig. Erst in den letzten Wochen befreite sich der BCV mit einem Sieg gegen Arnoldsweiler und einem Unentschieden gegen die SpVg Frechen 20 etwas. Was bei der Gesamtbewertung der bisherigen Saison nicht vergessen werden darf: Im Pokal läuft es richtig gut. Im Kreispokal scheiterte man erst im Finale, im Mittelrheinpokal zog Glesch nach Siegen gegen den FC Wegberg-Beeck und den Türkischen SV Düren ins Viertelfinale ein.