Drei Mal 20 Tore und mehr: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
23:0 - TSV Phönix Lomersheim - TV Pflugfelden (Bezirksliga)
21:0 - TSV Wolfschlugen - Wernauer SF (Kreisliga B)
1:20 - SSV Göppingen II - FC Iliria Göppingen (Kreisliga B)
2:14 - SC Stammheim - Türkspor Stuttgart (Kreisliga A)
15:1 - FV Ingersheim II - TV Neckarweihingen II (Kreisliga B)
14:2 - TV Aldingen 1898 e. V. II - KSV Hoheneck II (Kreisliga B)
2:13 - Spvgg Weil der Stadt III - TSV Korntal (Kreisliga B)
3:11 - TSC Kornwestheim II - TV Neckarweihingen (Kreisliga B)
11:1 - TSV Eriskirch - Spfr Friedrichshafen (Kreisliga B)
11:1 - SSV Zuffenhausen II - TV 1846 Cannstatt (Kreisliga B)
4:8 - TSV Stuttgart/Mühlhausen II - Sportvg Feuerbach II (Kreisliga B)
6:5 - Spvgg Freudenstadt - TuS Ergenzingen (Landesliga)
2:9 - SC Bibersfeld - FC Oberrot (Kreisliga B)
1:9 - TSV Leinfelden II - SV Rot (Kreisliga B)
0:10 - TSV Bartholomä - SSV Aalen II (Kreisliga B)
5:5 - SGM Jebenhausen / Bezgenriet - TV Altenstadt (Kreisliga A)
9:1 - SpVgg Satteldorf II - SV Brettheim (Kreisliga A)
7:3 - Grosser Alexander Backnang - SGM Althütte/Sechselberg (Kreisliga A)
0:10 - SGM Neustadt II/Hohenacker III - TV Weiler/Rems II (Kreisliga B)
9:1 - SG Oppenweiler III - SVG Kirchberg/Murr II (Kreisliga B)
9:1 - FV Ingersheim - SV Poppenweiler (Kreisliga B)
1:9 - SV Dimbach - VfL Eberstadt (Kreisliga B)
2:8 - SV Bondorf - SGM Gäufelden (Kreisliga B)
17:0 - SGM Neubulach/Schönbronn - SGM Musbach/Klosterreichenbach II () (Bezirksliga)
13:1 - FC Biegelk. Erdmannhausen - SV Leonberg/Eltingen (Bezirksliga)
5:6 - Spvgg Kleinaspach-Allmersbach - TV Oeffingen (Bezirksliga)
1:10 - SSV Walddorf - SGM Klosterreichenbach/ Musbach II (Bezirksliga)
9:1 - TSV Neuenstein II - TGV Dürrenzimmern II (Regionenliga)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________