Drei Mal 17:1 - die torreichsten Spiele vom Wochenende

Am Wochenende gab es in Württemberg wieder zahlreiche Spiele, bei denen viele Tore gefallen sind. FuPa gibt die Übersicht auf alle Herrenspiele von der Kreisliga aufwärts mit den meisten Treffern.
17:1 - SGM Hopfau/Leinstetten - TSF Dornhan II (Flex) (Kreisliga B)
17:1 - FC Iliria Göppingen - 1. FC Rechberghausen II (Kreisliga B)
17:1 - SVGG Hirschlanden-Schöckingen - TSV Malmsheim II Flex (Kreisliga B)
16:1 - SGM Aichtal - TSV Neckartenzlingen (Kreisliga B)
3:11 - SV Özvatan Stuttgart - 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 (Kreisliga B)
13:0 - SV Riet - SV Iptingen II (Kreisliga B)
1:10 - FC Dostluk Friedrichshafen II - SV Kressbronn II (Kreisliga B)
7:4 - TSV Miedelsbach II - SV Plüderhausen II (Kreisliga B)
9:1 - SV Tuna Spor Echterdingen - Lawine Raichberg Ost (Kreisliga B)
2:8 - SV Pappelau-Beiningen - SGM Schmiechtal/Alb (Kreisliga A)
9:1 - SGM 08 Schramberg/SV Sulgen I - FV Rot-Weiß Ebingen (Bezirksliga)
8:2 - TSV Baltmannsweiler - SC Altbach II (Kreisliga B)
6:4 - TSV Oferdingen I - SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen I (Kreisliga A)
8:2 - TSV Schlechtbach I - TSV Haubersbronn (Kreisliga B)
8:2 - SV Spiegelberg - SC Fornsbach (Kreisliga B)
10:0 - SV Hegnach II - SGM Neustadt II/Hohenacker III (Kreisliga B)
1:9 - TSV Flacht - Drita Kosova Kornwestheim (Kreisliga A)
6:4 - SpVgg Renningen - KSV Renningen (Kreisliga A)
1:8 - SGM Beuren/Rohrdorf II - TSV Schlachters II (Kreisliga B)
3:6 - TV Zazenhausen - SV Prag Stuttgart (Kreisliga A)
