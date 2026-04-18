Drei Mädchenteams kämpfen um den Einzug ins Bezirksfinale

Mit Fahne und Begeisterung dabei: So wie hier die Fans des SC Baldham-Vaterstetten beim Finale in Unterhaching, sorgten die Eltern des Fußballnachwuchs für gute Stimmung. – Foto: Ulrich Gamel

Start frei für die U11-Mannschaften bei der 32. Auflage des Merkur CUP. Das weltweit größte E-Jugend-Nachwuchsturnier seiner Art beginnt an diesem Sonntag für die weiblichen Formationen mit den ersten vier Vorrundenturnieren. Gastgeber ist die Spielgemeinschaft Rott /Birkland/Reichling/Wessobrunn.

Gespielt wird in Rott (BFV-Kreis Zugspitze) ab 9 Uhr. Auf dem Sportplatz an der Dießener Straße sind dann als Erstes die U11-Mädels des TSV Aßling im Einsatz und versuchen in einer stark besetzten Vierer-Gruppe, einen der beiden ersten Plätze zu belegen. Denn nur diese ermöglichen den Sprung in die nächste Runde des Merkur CUP, nämlich das Bezirksfinale, das am Sonntag, 28. Juni, ausgetragen wird.

Nachmittags treten im Landkreis Landsberg/Lech die E-Juniorinnen des TSV Poing um 13 Uhr dann in ihrer Gruppe 4 an. In der Parallelgruppe 3 greift die Mannschaft des SC Baldham-Vaterstetten an, die im vergangenen Jahr sogar das große Finale im Unterhachinger uhlsport PARK erreichte und dort den Fairplay-Preis auch dank ihrer Fans gewann. Heuer steigt der Höhepunkt der 32. Auflage des Merkur CUP am Samstag, 18. Juli. Die Baldhamerinnen würden nur zu gerne ihren Coup aus dem Vorjahr wiederholen.