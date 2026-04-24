Drei Linien, drei Punkte, wenig Chancen

Wenn der Platzwart kreativ wird: Drei Linien für alle Fälle – Foto: Markus Meer

Brögbern II gewinnt ein zähes Derby gegen TuS Lingen III mit 3:0 - effizient vorne, stabil hinten. Und mittendrin: ein Liveticker von Markus Meer, der sogar das Linien-Rätsel löst.

Der TuS Lingen III begann mutig und hatte früh die erste Chance, doch Brögbern machte es wie ein abgeklärter Kneipenkicker: erste Gelegenheit, erstes Tor. In der 4. Minute stand Ayaz Meesho nach einem Freistoß goldrichtig und schob zur Führung ein.

Kevin Jürgens sorgte in der 29. Minute mit einem Distanzkracher Marke „Sonntagsschuss“ für das 2:0. Ein Tor, das mehr nach Highlight-Clip als nach Kreisliga klang.

Das Spiel blieb danach lange offen, zumindest leistungstechnisch. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch während der TuS seine besten Möglichkeiten liegen ließ – darunter eine hundertprozentige durch Jonas Lohmeyer und ein Volley von Emiliano Ruci, zeigte sich Brögbern deutlich kaltschnäuziger.

Kaum Glanz, aber ein klarer Schlussakkord

Auch nach der Pause blieb es kein Spiel für Feinschmecker. Chancen waren Mangelware, dafür gab es kuriose Momente, etwa einen „verschossenen Elfmeter“, den es laut Liveticker schlicht nie gab. Manchmal ist selbst der Ticker schneller als die Realität.

Brögbern blieb dennoch die reifere Mannschaft und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Jürgens startete aus der eigenen Hälfte durch, profitierte von der hochstehenden TuS-Abwehr und vollendete zum 3:0-Endstand.

Ein Spiel, das nicht vor Highlights sprühte, aber eines hatte: Konsequenz. Und die lag klar auf Seiten des Gastgebers.

Der Mann am Ticker und das Geheimnis der Linien

Geführt wurde dieser Liveticker von Markus Meer, der nicht nur das Spielgeschehen festhielt, sondern auch das wohl größte Rätsel des Tages aufklärte.

Denn die drei Mittellinien auf dem Platz waren kein Fall für den Platzwart des Jahres, sondern pure Absicht. Sie gehören zum Altherren-Kleinfeld-Turnier, das am nächsten Tag in Brögbern stattfindet.

Manchmal schreibt der Fußball eben die besten Geschichten nicht nur auf dem Platz, sondern auch zwischen den Linien.