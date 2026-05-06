Drei Ligen, drei Dominatoren, drei Aufsteiger?! Die Aufstiegssituation in Richtung Landesklasse 3 nimmt in Thüringen zunehmend klare Konturen an. Während eine Liga darüber gleich fünf Teams ihren Aufstiegsverzicht in die Thüringenliga erklärten, präsentiert sich das Bild in den drei relevanten Kreisoberligen des Staffelgebietes der Landesklasse 3 deutlich eindeutiger – und vor allem sportlich überzeugender. von André Hofmann · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Klatsch ein: Deubi ist mit Mosbach auf den Weg in die Landesklasse. – Foto: © Christian Heilwagen

In Südthüringen (SG Lauscha/Neuhaus), Rhön-Rennsteig (Herpfer SV 07) und Westthüringen (Mosbacher SV 1911) marschieren die jeweiligen Tabellenführer mit großen Schritten Richtung Meisterschaft – und haben ihren Aufstieg im Falle des Titelgewinns bereits fest im Blick.

SG Lauscha/Neuhaus: Dominant zurück Nach dem Abstieg aus der Landesklasse hat sich die SG Lauscha/Neuhaus eindrucksvoll zurückgemeldet. Der direkte Wiederaufstieg war von Beginn an fest eingeplant – und wird nun immer greifbarer. Trainer Daniel Meyer beschreibt die Ausgangslage klar: Man habe den Aufstieg frühzeitig als Ziel definiert, „mutig, aber nicht unrealistisch“, da die Mannschaft über das nötige Potenzial verfüge und gezielt verstärkt worden sei. Sportlich untermauert das Team diese Ambitionen eindrucksvoll: Noch ohne Niederlage und mit aktuell 15 Punkten Vorsprung auf den Verfolger ist die Dominanz kaum zu übersehen. Dennoch mahnt Meyer zur Konzentration: „Entscheidend ist, dass wir das auch bis zum Schluss durchziehen.“ Gerade die Rückrunde habe gezeigt, wie schwierig es sei, die Spannung dauerhaft hochzuhalten.

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg liegt in der Entwicklung der Mannschaft. Die Erfahrungen aus dem Landesklasse-Jahr zahlen sich nun aus: „Das war richtig und wichtig für die jungen Spieler, vielleicht aber noch zu früh – das kommt uns jetzt zugute.“ Spielerisch habe sich das Team klar weiterentwickelt und verfolge eine erkennbare Linie.

Gestärkt zurück in die Landesklasse? So der Plan der SG Lauscha/Neuhaus und von Daniel Meyer (hinten, verschwommen) – Foto: © Christian Heilwagen

Mit Blick auf die kommende Saison überwiegt die Zuversicht: „Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die Landesklasse. Es war unser unbedingtes Ziel – und jeder hat dafür alles gegeben.“ Herpfer SV 07: Stabil und fokussiert Auch in der Rhön-Rennsteig-Staffel spricht vieles für den Herpfer SV 07. Die Mannschaft gilt seit Saisonbeginn als Favorit – und wird dieser Rolle bislang gerecht. Trainer Christian Hutterer sieht dabei nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch den Wettbewerbsgedanken im Fokus: „Am Saisonende sollte der Meister aufsteigen. Punkt. Alles andere ist unsportlich.“ Seine Mannschaft überzeugt vor allem durch Konstanz und mannschaftliche Geschlossenheit. „Die Leistungen sind stabil, und man merkt, dass die Truppe zusammengewachsen ist. Es herrscht ein besonderer Geist – auf und neben dem Platz.“ Trotz des Drucks, von Beginn an als Topfavorit zu gelten, habe das Team die Erwartungen hervorragend gemeistert.

Herpf überzeugt diese Saison in der KOL Rhön-Rennsteig unter Christian Hutter (hinten links). – Foto: © Andre Hahnemann