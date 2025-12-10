Drei Leistungsträger verlängern – Wichtiges Zeichen für die Zukunft

Die Sportfreunde Schwefingen treiben ihre Kaderplanung für die Saison 2026/2027 mit großen Schritten voran – und starten direkt mit einem starken Signal: Gleich drei wichtige Spieler haben ihre Verträge verlängert. Kapitän Leon Greten, Justin Uso und Marc Sulmann bleiben dem Verein weiterhin erhalten und bilden damit das stabile Fundament für die kommende Spielzeit.

Als Erster machte Leon Greten seine Zukunft bei den SF Schwefingen klar. Der Mannschaftsführer, der seit Jahren eine zentrale Rolle spielt, betont, wie sehr er sich im Team zuhause fühlt.

Für die Sportfreunde ist klar: Leon Greten ist und bleibt ein echter Schwefinger – ein Spieler, der sportlich wie menschlich vorangeht und damit eine wichtige Säule des Teams bildet.

Greten erklärt: „Mit meiner Mannschaft macht es einfach Spaß, Fußball zu spielen. Wir sind ein echtes Team und stehen füreinander – auf und neben dem Platz.“

Justin Uso – vom Jugendspieler zum unverzichtbaren Bestandteil

Auch Justin Uso hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Uso trägt bereits seit seiner Jugend das Trikot der Sportfreunde und durchlief seinen Weg über die JSG Schwefingen/Meppen/Teglingen bis in die Erste Herrenmannschaft. Dort ist er längst nicht mehr wegzudenken.

Mit Blick auf die Zukunft sagt er: „Ich freue mich auf alles, was kommt – und will weiter dazulernen.“

Für die SF Schwefingen ist seine Entwicklung ein Paradebeispiel für erfolgreiche Nachwuchsarbeit – und seine Verlängerung ein wichtiger Baustein für die kommende Saison.

Marc Sulmann fühlt sich „pudelwohl“ – und bleibt

Der dritte im Bunde ist Marc Sulmann, der im vergangenen Sommer von Union Meppen zu den Sportfreunden wechselte. Seit seinem ersten Tag fühlt er sich in Schwefingen hervorragend aufgehoben – sowohl im Team als auch im gesamten Vereinsumfeld.

Er beschreibt seine Ankunft und die schnelle Eingewöhnung so:

„Ich wurde direkt super in die Mannschaft und in den Verein aufgenommen. Als es um die Verlängerung ging, musste ich nicht lange überlegen.“

Sein Verbleib ist ein weiterer wichtiger Schritt, denn Sulmann hat sich in kurzer Zeit zu einem verlässlichen Leistungsträger entwickelt.

Mit den Zusagen von Greten, Uso und Sulmann bleiben drei zentrale Spieler an Bord. Für die Verantwortlichen ist das ein großer Erfolg in der laufenden Kaderplanung – und ein deutliches Zeichen dafür, dass die Mannschaft geschlossen in die Zukunft blickt.Die Sportfreunde kündigen bereits an, dass die Planungen auf Hochtouren weiterlaufen. Weitere News werden wie gewohnt zuerst über die offiziellen Kanäle bekanntgegeben. Die SF Schwefingen setzen damit früh in der Saisonplanung ein starkes Ausrufezeichen – und dürfen sich auf eine stabile, eingespielte Achse in der kommenden Spielzeit freuen.