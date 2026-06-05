Drei Leistungsträger gebunden

– Foto: Herbert Bruder

Die SG Geismar/Züschen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Florian Bruder, Fabio da Silva und Johannes Hofmann ihre Zusagen gegeben und bleiben dem Verein erhalten.

Damit setzt die SG in einer Phase des personellen Umbruchs auf Kontinuität im eigenen Kader. Nach der bereits geklärten Trainerfrage für die Saison 2026/27 — Uli Becker übernimmt im Sommer das Amt von Andy Sauer und wird von Tim Bubenhagen unterstützt — folgen nun die nächsten wichtigen Signale aus der Mannschaft.

In den kommenden Wochen dürfte der Verein weitere Entscheidungen für die neue Spielzeit bekanntgeben. Mit Bruder, da Silva und Hofmann steht jedoch bereits fest, dass drei erfahrene Kräfte auch künftig das blau-weiße Trikot tragen werden.