– Foto: SV Olympia Laxten

Drei Laxtener Talente schaffen den Sprung in den Bezirksliga-Kader

Der SV Olympia Laxten bleibt seiner Linie treu und setzt weiter konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Nach der Rückkehr von Moris Werner im Winter vom SV Holthausen/Biene darf sich das Bezirksliga-Team zur kommenden Saison über drei weitere Neuzugänge aus der eigenen A-Jugend freuen. Ganz nach dem Vereinsmotto „Wir setzen auf die Jugend“ stoßen Jan Elfert, Jan Hofschlag und Lennart Knese offiziell zum Kader der Ersten Herren.

Der Defensivspezialist Jan Elfert soll in der Abwehr für Stabilität sorgen, Keeper Jan Hofschlag verstärkt das Torhüterteam, und im Mittelfeld wird Lennart Knese künftig für frischen Wind und Kreativität sorgen. Alle drei Youngster sind keine Unbekannten: Bereits in der laufenden Saison kamen sie vereinzelt bei den Herren zum Einsatz und hinterließen dabei einen starken Eindruck.

„Wir freuen uns sehr, dass die Jungs den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung bei uns gehen“, heißt es aus dem Laxtener Lager. „Das ist ein tolles Zeichen für unsere Jugendarbeit und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Der SV Olympia Laxten wünscht seinen drei Eigengewächsen viel Erfolg und vor allem jede Menge Spaß in ihrer ersten kompletten Bezirksliga-Saison.