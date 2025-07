Drei Landkreis-Duelle im Toto-Pokal Zweite Runde im Toto-Pokal

Acht Mannschaften aus dem Landkreis Miesbach gehen in die zweite Runde des Toto-Pokals.

Acht von 13 Landkreis-Mannschaften haben es in die zweite Runde des Toto-Pokals geschafft, die am heutigen Mittwochabend ausgetragen wird. Die Partie zwischen der SG Tegernseer Tal und dem TSV Otterfing fand bereits gestern statt und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Heute Abend stehen drei weitere Landkreis-Duelle an. SF Fischbachau – TSV Irschenberg 19 Uhr Zwei Liga-Rivalen stehen sich mit den Sportfreunden Fischbachau und dem TSV Irschenberg gegenüber. Währen die Hausherren in der ersten Runde spielfrei waren, setzten sich die Irschenberger mit 7:0 bei der SG Waakirchen/Schaftlach durch. „Die Pokalspiele gehören zur Vorbereitung. Irschenberg ist sicher stärker als vergangenes Jahr“, sagt SF-Coach Hans Ostner. „Wir nehmen jedes Spiel ernst und versuchen zu gewinnen.“ TSV-Abteilungsleiter Lenz Juffinger erklärt: „Klar probiert der Trainer noch ein paar Sachen aus, dennoch nimmt die Mannschaft diese Spiele als Pflichtspiele ernst und will gewinnen. Fischbachau wird nicht leicht, aber wir haben das Zeug dazu.“ SC Wörnsmühl – TuS Holzkirchen 19 Uhr David gegen Goliath oder A-Klasse gegen Bezirksliga heißt es beim Duell zwischen dem SC Wörnsmühl und dem TuS Holzkirchen. „Der Pokal dient der Vorbereitung, um taktisch etwas auszuprobieren. Es ist schwer zu sagen, wie stark aufgestellt Holzkirchen anreist“, sagt SC-Sprecher Marc Doll. Aber: „Wir versuchen auf jeden Fall einen Pokal-Fight abzuliefern.“ Auch die Holzkirchner nehmen das Spiel auf jeden Fall ernst. „Das Spiel ist wichtig für mich, weil es ein Wettbewerb ist“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Wenn wir daran teilnehmen, wollen wir diesen auch gewinnen und so werden wir alle Pokal- und Liga-Spiele angehen.“ Der Gastgeber ist für den TuS-Trainer hingegen ein unbeschriebenes Blatt. SC Wall – TSV Weyarn 19.30 Uhr Im Nachwuchs kooperieren der SC Wall und der TSV Weyarn seit Jahren, heute Abend stehen sich die beiden Herren-Teams im Pokal gegenüber. „Wir spielen den Pokal sehr gerne, weil es Pflichtspiele sind, in denen man etwas ausprobieren kann“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Wir freuen uns auf Wall ganz besonders, da haben wir noch eine Rechnung offen. Wir wollen unbedingt weiterkommen“, erinnert sich der Coach noch an die überraschende 0:2-Niederlage in Wall in der Rückrunde der vergangenen A-Klassen-Saison. Etwas geschwächt geht der SC Wall in die Partie. Trainer Peter Escher: „Pokalspiele sind für uns zusätzliche Vorbereitungsspiele. Weyarn schätze ich so ein, wie in der Rückrunde. Da wir aufgrund von Urlaub und weiteren Ausfällen bei Weitem nicht komplett sind, ist Weyarn ganz klar der Favorit.“