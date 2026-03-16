Drei Landesliga-Verlängerungen und neues Kreisliga-Trainerteam

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Berkant Cetinkaya entschied sich nach Gesprächen mit dem künftigen Trainer Ali frühzeitig dafür, den eingeschlagenen Weg beim SSC weiterzugehen und auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Team zu übernehmen.

Beim SSC Tübingen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, konnte mit Berkant Cetinkaya, Berke Civelek und Aeham Matar drei weitere Spieler für die Spielzeit 2026/27 binden.

Auch Berke Civelek bleibt dem Verein erhalten. Der Offensivspieler rückte im vergangenen Sommer direkt aus der U19 in die erste Mannschaft auf und zeigte bereits in mehreren Einsätzen sein großes Entwicklungspotenzial.

Mit Aeham Matar bleibt zudem ein vielseitig einsetzbarer Spieler Teil des Kaders, der weiterhin für Einsatzbereitschaft und Stabilität im Team sorgen soll.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Schnürpflingen

Der FC Schnürpflingen stellt sein Trainerteam für die kommende Zeit neu auf. Der Kreisligist aus der Kreisliga B3 Donau/Iller wird künftig von Thorsten Brod als Cheftrainer sowie Co-Trainer Lars Herrmann betreut.

Beide begleiten die Mannschaft bereits seit dem Ende der Hinrunde und haben in dieser Zeit erste Impulse gesetzt. Mit dem Neustart nach der Winterpause soll die Zusammenarbeit nun weiter intensiviert werden.

Beim FC Schnürpflingen zeigt man sich zuversichtlich, gemeinsam mit dem neuen Trainerduo die nächsten sportlichen Schritte zu gehen. Verein und Mannschaft hoffen, mit frischen Ideen und neuer Energie erfolgreich in die kommenden Aufgaben zu starten und die positive Entwicklung fortzusetzen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++