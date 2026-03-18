Drei Landesliga-Verlängerungen und Kreisliga-Trainerteam bleibt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Chatziliadis prägt den Verein seit Jahren wie kaum ein anderer. Mit über 200 Spielen und mehr als 100 Toren zählt er zu den prägenden Figuren des SSC und wird auch künftig eine zentrale Rolle einnehmen.

Der SSC Tübingen treibt seine Kaderplanung weiter voran und setzt dabei auf Kontinuität. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat mit Markos Chatziliadis, Tim Partenschlager und Jakob Gedeon-Göbel drei weitere Zusagen für die kommende Saison erhalten.

Auch Tim Partenschlager bleibt an Bord. Der junge Spieler hat sich in kurzer Zeit gut integriert und bereits eine wichtige Rolle im Team übernommen.

Mit Jakob Gedeon-Göbel hält zudem ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler dem Verein die Treue. Trotz seines jungen Alters geht er bereits in seine fünfte Saison beim SSC.

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SG Hagelloch/Unterjesingen

Bei der SG Hagelloch/Unterjesingen setzt man weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Kreisligist aus der Kreisliga B6 Alb hat den Vertrag mit seinem Trainerduo Anastasios Kandilis und Timo Drescher um ein weiteres Jahr verlängert. Unterstützt werden die beiden auch künftig von Tobi Lock.

Damit bleibt ein eingespieltes Gespann erhalten, das die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten maßgeblich geprägt hat. Insbesondere zuletzt zeigten sich auch sportliche Fortschritte, die den eingeschlagenen Weg bestätigen.

Kandilis bringt dabei emotionale Ansprache und Leidenschaft ein, während Drescher als analytischer Gegenpart gilt. Gemeinsam wollen sie das Projekt weiter vorantreiben und die positive Entwicklung der Mannschaft auch in der kommenden Saison fortsetzen.

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