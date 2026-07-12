 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Drei Kreisoberliga-Aufsteiger: Die Staffeleinteilung im Saalekreis

Kreisoberliga Saalekreis +++ Der Kreisverband hat die Spielklassen für die neue Saison veröffentlicht

von Kevin Gehring · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Manuela Denning

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Kreisoberliga
KL Staffel 1
1. KK Staffel 1
2. KK Staffel 2
2. KK Staffel 3

Mit dem SV Germania Kötzschau, der SG Döllnitz und der TSG Grün-Weiß Löbejün gehen in der neuen Saison 2026/27 gleich drei Aufsteiger in der Kreisoberliga Saalekreis an den Start. Das geht aus der Staffeleinteilung hervor, die der Kreisfachverband am Wochenende präsentiert hat.

Möglich war der Dreifach-Aufstieg aus der Kreisliga in die Kreisoberliga deshalb, weil kein Landesklasse-Team aus dem Saalekreis abgestiegen ist. Profitiert hat davon auch die LSG Lieskau II, die hinter dem Wettiner SV und dem TSV Germania Salzmünde somit als Dritter der Kreisklasse ebenfalls in die Kreisliga aufgestiegen ist. So sehen die Spielklassen im Saalekreis in der neuen Serie aus.

So sieht die Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus

  • VSG Oppin
  • LSG Ostrau
  • SG Dölbau
  • SG Eisdorf
  • SG Spergau
  • SV Beuna
  • SV Blau-Weiß Farnstädt II
  • SV Blau-Weiß Wallwitz
  • SV Merseburg 99
  • SV Merseburg-Meuschau
  • SV Zöschen
  • SV Germania Kötzschau (Auf)
  • SG Döllnitz(Auf)
  • TSG Grün-Weiß Löbejün (Auf)

So sieht die Kreisliga in der Saison 2026/27 aus

  • VfL Querfurt (Ab)
  • SSV 90 Landsberg II (Ab)
  • SC Obhausen
  • TSV Schochwitz
  • SG Roßbach/Braunsbedra II
  • SV Eintracht Gröbers
  • HuSG Union Hohenweiden
  • VfB Blau-Weiß Hohenthurm
  • SV Eintracht Bad Dürrenberg
  • FSV Raßnitz
  • TSV Leuna II
  • Wettiner SV (Auf)
  • TSV Germania Salzmünde (Auf)
  • LSG Lieskau II (Auf)

So sieht die 1. Kreisklasse in der Saison 2026/27 aus

  • SV TuRa Beesenstedt (Ab)
  • BSV Borussia Blösien
  • Sportring Mücheln II
  • TSV Niemberg
  • SV Blau-Weiß Günthersdorf
  • SV Blau-Weiß Wallwitz II
  • SV Großgräfendorf
  • SV Grün-Weiß Langeneichstädt
  • 1. SV Sennewitz II
  • ESV Merseburg (Auf)
  • SG Reußen II (Auf)
  • LSG Lieskau III (Auf)

So sieht die 2. Kreisklasse 1 in der Saison 2026/27 aus

  • SSV Neutz (Ab)
  • SG Dornstedt/Eisdorf II
  • LSG Ostrau II
  • SV Höhnstedt II
  • SG Rothenburg/Wettiner SV II
  • SV 1885 Teutschenthal
  • VSG Oppin II
  • TSV Germania Salzmünde II
  • SV Eintracht Teutschenthal
  • SG Gutenberg/Sennewitz III
  • SG Nauendorf/Löbejün II (Neu)

So sieht die 2. Kreisklasse 2 in der Saison 2026/27 aus

  • SV Sietzsch
  • SV Eintracht Gröbers II
  • FSV Dieskau
  • SV Merseburg 99 II
  • SG Meuschau II/ESV Merseburg II
  • HuSG Union Hohenweiden II
  • SG Dölbau II
  • SG Großkugel
  • FSV Raßnitz II (Neu)
  • SG Döllnitz II (Neu)
  • TSV 78 Holleben (Neu)

So sieht die 2. Kreisklasse 3 in der Saison 2026/27 aus

  • SV 46 Barnstädt (Ab)
  • SG Spergau II
  • SV Germania Kötzschau II
  • SV Großkayna
  • SV Beuna II
  • SV Großgräfendorf II
  • SV Einigkeit Tollwitz
  • LSG Klobikau-Milzau
  • SV Gröst
  • SV Germania Schafstädt (Neu)
  • Krumpaer SV Lützkendorf (Neu)