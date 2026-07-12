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Allgemeines
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Drei Kreisoberliga-Aufsteiger: Die Staffeleinteilung im Saalekreis
Kreisoberliga Saalekreis +++ Der Kreisverband hat die Spielklassen für die neue Saison veröffentlicht
Mit dem SV Germania Kötzschau, der SG Döllnitz und der TSG Grün-Weiß Löbejün gehen in der neuen Saison 2026/27 gleich drei Aufsteiger in der Kreisoberliga Saalekreis an den Start. Das geht aus der Staffeleinteilung hervor, die der Kreisfachverband am Wochenende präsentiert hat.
Möglich war der Dreifach-Aufstieg aus der Kreisliga in die Kreisoberliga deshalb, weil kein Landesklasse-Team aus dem Saalekreis abgestiegen ist. Profitiert hat davon auch die LSG Lieskau II, die hinter dem Wettiner SV und dem TSV Germania Salzmünde somit als Dritter der Kreisklasse ebenfalls in die Kreisliga aufgestiegen ist. So sehen die Spielklassen im Saalekreis in der neuen Serie aus.
So sieht die Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus
VSG Oppin
LSG Ostrau
SG Dölbau
SG Eisdorf
SG Spergau
SV Beuna
SV Blau-Weiß Farnstädt II
SV Blau-Weiß Wallwitz
SV Merseburg 99
SV Merseburg-Meuschau
SV Zöschen
SV Germania Kötzschau (Auf)
SG Döllnitz(Auf)
TSG Grün-Weiß Löbejün (Auf)
So sieht die Kreisliga in der Saison 2026/27 aus
VfL Querfurt (Ab)
SSV 90 Landsberg II (Ab)
SC Obhausen
TSV Schochwitz
SG Roßbach/Braunsbedra II
SV Eintracht Gröbers
HuSG Union Hohenweiden
VfB Blau-Weiß Hohenthurm
SV Eintracht Bad Dürrenberg
FSV Raßnitz
TSV Leuna II
Wettiner SV (Auf)
TSV Germania Salzmünde (Auf)
LSG Lieskau II (Auf)
So sieht die 1. Kreisklasse in der Saison 2026/27 aus
SV TuRa Beesenstedt (Ab)
BSV Borussia Blösien
Sportring Mücheln II
TSV Niemberg
SV Blau-Weiß Günthersdorf
SV Blau-Weiß Wallwitz II
SV Großgräfendorf
SV Grün-Weiß Langeneichstädt
1. SV Sennewitz II
ESV Merseburg (Auf)
SG Reußen II (Auf)
LSG Lieskau III (Auf)
So sieht die 2. Kreisklasse 1 in der Saison 2026/27 aus
SSV Neutz (Ab)
SG Dornstedt/Eisdorf II
LSG Ostrau II
SV Höhnstedt II
SG Rothenburg/Wettiner SV II
SV 1885 Teutschenthal
VSG Oppin II
TSV Germania Salzmünde II
SV Eintracht Teutschenthal
SG Gutenberg/Sennewitz III
SG Nauendorf/Löbejün II (Neu)
So sieht die 2. Kreisklasse 2 in der Saison 2026/27 aus
SV Sietzsch
SV Eintracht Gröbers II
FSV Dieskau
SV Merseburg 99 II
SG Meuschau II/ESV Merseburg II
HuSG Union Hohenweiden II
SG Dölbau II
SG Großkugel
FSV Raßnitz II (Neu)
SG Döllnitz II (Neu)
TSV 78 Holleben (Neu)
So sieht die 2. Kreisklasse 3 in der Saison 2026/27 aus