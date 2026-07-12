Drei Kreisoberliga-Aufsteiger: Die Staffeleinteilung im Saalekreis Kreisoberliga Saalekreis +++ Der Kreisverband hat die Spielklassen für die neue Saison veröffentlicht von Kevin Gehring · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manuela Denning

Mit dem SV Germania Kötzschau, der SG Döllnitz und der TSG Grün-Weiß Löbejün gehen in der neuen Saison 2026/27 gleich drei Aufsteiger in der Kreisoberliga Saalekreis an den Start. Das geht aus der Staffeleinteilung hervor, die der Kreisfachverband am Wochenende präsentiert hat.

Möglich war der Dreifach-Aufstieg aus der Kreisliga in die Kreisoberliga deshalb, weil kein Landesklasse-Team aus dem Saalekreis abgestiegen ist. Profitiert hat davon auch die LSG Lieskau II, die hinter dem Wettiner SV und dem TSV Germania Salzmünde somit als Dritter der Kreisklasse ebenfalls in die Kreisliga aufgestiegen ist. So sehen die Spielklassen im Saalekreis in der neuen Serie aus. So sieht die Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus

VSG Oppin

LSG Ostrau

SG Dölbau

SG Eisdorf

SG Spergau

SV Beuna

SV Blau-Weiß Farnstädt II

SV Blau-Weiß Wallwitz

SV Merseburg 99

SV Merseburg-Meuschau

SV Zöschen

SV Germania Kötzschau (Auf)

SG Döllnitz(Auf)

TSG Grün-Weiß Löbejün (Auf) So sieht die Kreisliga in der Saison 2026/27 aus VfL Querfurt (Ab)

SSV 90 Landsberg II (Ab)

SC Obhausen

TSV Schochwitz

SG Roßbach/Braunsbedra II

SV Eintracht Gröbers

HuSG Union Hohenweiden

VfB Blau-Weiß Hohenthurm

SV Eintracht Bad Dürrenberg

FSV Raßnitz

TSV Leuna II

Wettiner SV (Auf)

TSV Germania Salzmünde (Auf)

LSG Lieskau II (Auf) So sieht die 1. Kreisklasse in der Saison 2026/27 aus