Drei Kreisligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

– Foto: Thomas Nast

Der FC Spraitbach treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und verstärkt sich mit Ben Pirnat. Der 22-jährige Linksfuß kommt vom TSV Heubach und soll künftig die Defensive des A-Ligisten stabilisieren. Pirnat gilt als schneller und kampfstarker Spieler, der seine gesamte Jugend in Heubach durchlaufen hat. Dort konnte er sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Besonders wichtig sind ihm Teamgeist und Zusammenhalt – Werte, die auch beim FC Spraitbach eine zentrale Rolle spielen. Nun freut er sich auf die Arbeit mit dem neuen Trainer, die Mannschaft und die gemeinsame Saison.

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Sportfreunde DJK Bühlerzell

Die Sportfreunde DJK Bühlerzell haben den nächsten Baustein für die kommende Saison gefunden: Maxi Stowasser wechselt von der SpVgg Unterrot zu den Sportfreunden. Der 24-Jährige ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und bringt genau die Mischung mit, die der Mannschaft guttun soll: Qualität am Ball, Übersicht, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Mit seiner Spielweise kann Stowasser dem Team zusätzliche Stabilität und neue Impulse geben. In Bühlerzell freut man sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Weitere Neuzugänge sollen folgen.

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SV Degerschlacht

Nach dem Pokalsieg legt der SV Degerschlacht personell weiter nach: Metecan Ünal wechselt zur neuen Saison zum SVD. Der zuletztige Kapitän von Anadolu Reutlingen bringt reichlich Erfahrung aus Bezirks-, Landes- und Verbandsliga mit und soll der Mannschaft sofort Stabilität geben. Co-Trainer Steven Scheurer kennt ihn bereits aus gemeinsamen Pfullinger Zeiten. Cheftrainer Heiko Lichtenberger sieht in „Mete“ eine zweikampfstarke Führungspersönlichkeit mit positiver Energie. Damit bekommt die rot-weiße Familie einen echten Leader dazu.

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