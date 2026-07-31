Drei Kreisligisten aus der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Tobias Vater

Die SG Weilimdorf verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen mit Raffaele di Muccio. Der erfahrene Stürmer wechselt vom TSV Höfingen zur SGW. Zuvor sammelte er in Höfingen und bei der Sportvg Feuerbach mehrere Jahre Bezirksligaerfahrung. Mit seinem Know-how soll di Muccio insbesondere die junge Mannschaft unterstützen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Sachsenheim

Die SGM Sachsenheim verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A3 Enz/Murr mit Alessandro Viola. Nach einer vereinslosen Zeit schließt sich der Neuzugang der Spielgemeinschaft an und wird künftig für die Aktiven auflaufen. Die Verantwortlichen freuen sich auf die Zusammenarbeit und wünschen Viola einen gelungenen Start, viel Freude im neuen Team sowie eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Abtsgmünd

Die TSG Abtsgmünd verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A2 Ostwürttemberg mit Marco Geiger. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt vom FC Honhardt zur TSG. Der Kontakt entstand über Co-Trainer Marcel Klenk, zudem kennt Geiger bereits mehrere Spieler seines neuen Teams. Dadurch soll ihm die Eingewöhnung in Abtsgmünd erleichtert werden. Die TSG gewinnt einen ambitionierten Offensivspieler, der künftig seine Qualitäten einbringen möchte. Der Verein bedankt sich beim FC Honhardt für die unkomplizierte Freigabe und heißt Geiger herzlich willkommen. Mannschaft und Trainerteam wünschen ihm einen erfolgreichen Start, viele Tore und viel Erfolg.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++