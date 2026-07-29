Drei Kreisligisten aus der Region präsentieren Zugänge

– Foto: Thomas Nast

Die SGM Widdern/Olnhausen verstärkt ihren Kader für die Kreisliga B4 Franken mit Torhüter Jens Klärle. Der Neuzugang war zuvor für die SpVgg Möckmühl, den TSV Herbolzheim und die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn aktiv. Klärle soll der Mannschaft sportlich zusätzlichen Rückhalt geben und passt nach Vereinsangaben auch menschlich gut ins Team. Die SGM freut sich auf viele gehaltene Bälle, gemeinsame Erfolge und eine erfolgreiche Zeit mit dem neuen Schlussmann.

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FV Sulzbach/Murr

Der FV Sulzbach/Murr verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall mit Til Bartelt. Der talentierte A-Jugendspieler wechselt von der SG Oppenweiler/Stümpfelbach zum FVS und gehört künftig bereits zum Aufgebot der Aktiven. Der Verein begrüßt seinen Neuzugang herzlich und wünscht ihm einen erfolgreichen Start, viele positive Erfahrungen sowie eine verletzungsfreie Zeit im neuen Umfeld.

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TSGV Rechberg

Der TSGV Rechberg verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Ostwürttemberg mit Leon Waldenmaier. Der 25-Jährige spielte in der Jugend beim TSGV Waldstetten und kehrt nach einer fußballerischen Pause auf den Platz zurück. In dieser Zeit hielt sich Waldenmaier kontinuierlich fit. Der schnelle und leidenschaftliche Spieler soll der Mannschaft sportlich sowie mit seiner Art neben dem Platz weiterhelfen. Der TSGV heißt seinen Neuzugang willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie eine starke Saison im blauen Trikot.

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