Drei Kreisligisten aus der Region mit Zugängen

– Foto: Günter Schmid

Die TSF Dornhan aus der Kreisliga A2 Nordschwarzwald führen Sandro Heimburger an den Aktivenbereich heran. Der 17-Jährige stammt aus dem eigenen Verein und ist im zentralen sowie offensiven Mittelfeld einsetzbar. Mit Schnelligkeit und Vielseitigkeit bringt er wichtige Anlagen mit. Dornhan ist für Heimburger seine sportliche Heimat, entsprechend bleibt er dem Verein verbunden. Durch regelmäßige Einheiten soll er früh Erfahrungen sammeln und Schritt für Schritt an die Anforderungen im Herrenbereich gewöhnt werden.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Sachsenheim

Die SGM Sachsenheim aus der Kreisliga A3 Enz/Murr begrüßt Steven-Stavros Pournarkas als Neuzugang. Er wechselt vom SV Hellas 94 Bietigheim zur SGM und verstärkt den Kader für die kommende Saison. Weitere Angaben zu Position oder bisheriger Rolle liegen nicht vor. Der Verein freut sich über den Zugang und wünscht Pournarkas einen guten Start, viel Erfolg und eine verletzungsfreie Spielzeit. Für Sachsenheim bedeutet der Wechsel eine weitere personelle Option im Aufgebot.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SC Korb

Der SC Korb aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall begrüßt Finn Maile als Neuzugang für die erste Mannschaft. Der 20-Jährige wechselt zur Saison 2026/27 vom TV Stetten ins Remstalstadion und wird künftig das blau-gelbe Trikot tragen. Weitere Angaben zu Position oder bisheriger Rolle liegen nicht vor. Für Korb bedeutet der Wechsel eine zusätzliche personelle Option im Kader. Der Verein freut sich über Maile und wünscht ihm einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start beim SC.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++