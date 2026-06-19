Drei Kleve-Nachwuchsteams kämpfen um den Einzug in die Niederrheinliga

Es wird ernst: Am Samstag starten drei Nachwuchsteams aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern in die Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga. Bei den A- und C-Junioren möchte der 1. FC Kleve den Sprung in die höchste Verbandsspielklasse schaffen, bei den B-Junioren schickt der SV Straelen ein Team ins Rennen. Doch wie sehen die Gruppen aus? Auf welche Gegner treffen die Nachwuchskicker – und wie schätzen die Trainer ihre Chancen ein?
Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben sich als Tabellendritter der Grenzlandliga unter der Regie von Trainer Dominic Trarbach für die Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga qualifiziert. In der Relegationsrunde wird die Mannschaft allerdings bereits von Ole Kahl und Jens Hoffmann betreut, die auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen werden. In ihrer Gruppe treffen die Klever auf den VfB Hilden (Niederrheinliga), DJK Arminia Klosterhardt (Rhein-Ruhr-Liga) sowie den SV Budberg, der die abgelaufene Grenzlandliga-Saison auf dem zweiten Tabellenplatz beendet hat.
Zum Auftakt ist das Team am Sonntag um 11 Uhr beim VfB Hilden zu Gast. Ole Kahl sieht seine Mannschaft dabei in der Rolle des Herausforderers. „Wir haben eine starke Quali-Gruppe erwischt. Hilden ist Favorit, mit den anderen sehe ich uns auf Augenhöhe. Wir werden alles dafür tun, um aufzusteigen“, sagt der Klever Trainer. Als Gruppensieger würde der 1. FC Kleve direkt den Sprung in die Niederrheinliga schaffen.
Die B-Junioren des SV Straelen haben mit ihrem U16-Jahrgang eine nahezu makellose Grenzlandliga-Saison gespielt und sich mit einem Punkt Vorsprung auf die Sportfreunde Lowick die Meisterschaft gesichert. Zum Auftakt der Qualifikationsrunde spielt die Mannschaft von Jeremie Dohrmann am Sonntag um 11 Uhr beim einstigen Verfolger. Anschließend warten der FSV Duisburg (Niederrheinliga) und ETB Schwarz-Weiß Essen (Rhein-Ruhr-Liga).
Neben den vier Gruppensiegern steigt auch der beste Tabellenzweite direkt auf. Für die beiden weiteren besten Zweitplatzierten geht es in Entscheidungsspielen weiter. „Dass wir als Jungjahrgang nach der starken Saison auch in der Quali zusammenbleiben, ist unser großer Vorteil. Wir gehen mit dem Anspruch rein, die Gruppe zu gewinnen. Die Jungs sind top vorbereitet“, sagt Dohrmann.
Die C-Junioren des 1. FC Kleve, ebenfalls Meister der Grenzlandliga, starten bereits am Samstag um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Arminia Lirich (Rhein-Ruhr-Liga) in die Aufstiegsspiele. Danach folgen Partien gegen den FC Kray (Niederrheinliga) und den VfB Hilden (Rhein-Ruhr-Liga).
„Es ist gar nicht so entscheidend, wer die Gegner sind. Viel wichtiger ist, dass wir selbst das Maximum herausholen. Dann sehe ich definitiv die Chance, dass wir uns als Gruppenerster für die Niederrheinliga qualifizieren“, sagt FC-Trainer Tom Schönrock, der sich die Verantwortung mit Enrico Enskat teilt. Auch bei den C-Junioren erhalten die besten Tabellenzweiten über Entscheidungsspiele eine weitere Aufstiegschance.
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