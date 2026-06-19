Drei Kleve-Nachwuchsteams kämpfen um den Einzug in die Niederrheinliga

Die C-Junioren des 1. FC Kleve, ebenfalls Meister der Grenzlandliga, starten bereits am Samstag um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Arminia Lirich (Rhein-Ruhr-Liga) in die Aufstiegsspiele. Danach folgen Partien gegen den FC Kray (Niederrheinliga) und den VfB Hilden (Rhein-Ruhr-Liga).

„Es ist gar nicht so entscheidend, wer die Gegner sind. Viel wichtiger ist, dass wir selbst das Maximum herausholen. Dann sehe ich definitiv die Chance, dass wir uns als Gruppenerster für die Niederrheinliga qualifizieren“, sagt FC-Trainer Tom Schönrock, der sich die Verantwortung mit Enrico Enskat teilt. Auch bei den C-Junioren erhalten die besten Tabellenzweiten über Entscheidungsspiele eine weitere Aufstiegschance.

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