Drei Kilometer, ein Derby – Rehden gegen Wetschen

Nur drei Kilometer trennen die beiden Orte, aber auf dem Platz wird kein Zentimeter verschenkt: Der BSV Schwarz-Weiß Rehden empfängt am Samstag, den 8. November, um 14:00 Uhr den TSV Wetschen in den Waldsportstätten. Ein echtes Lokalderby im Landkreis Diepholz – mit Emotionen, Geschichte und reichlich Spannung.

Nach der 2:4-Heimniederlage gegen die U23 von Eintracht Braunschweig will die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic eine Reaktion zeigen. Der BSV war zuletzt sieben Spiele ungeschlagen, ehe die Serie gegen die Junglöwen riss. Nun gilt es, mit einer kompakten Defensive, schnellem Umschaltspiel und der gewohnten Heimstärke wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Der BSV setzt dabei auf bewährte Kräfte wie Noah Wallenßus, der mit zwölf Saisontoren in der Torjägerliste ganz vorne liegt, sowie auf kreative Impulse von Elias Beck und Beytullah Özer. Auch der Einsatz von Andre N’Diaye, zuletzt Siegtorschütze gegen Heeslingen, gilt als wahrscheinlich.

Arambasic betont vor dem Derby: „Wir müssen mit Mut, Leidenschaft und Geduld spielen. Nach dem Rückschlag gegen Braunschweig wollen wir zeigen, dass wir mental gefestigt sind. In solchen Spielen entscheidet oft, wer mehr Herz zeigt – und da wollen wir vor unseren Fans ein klares Zeichen setzen.“

Der Aufsteiger mit Biss – Wetschen kommt mit Leidenschaft

Der TSV Wetschen, trainiert von Artur Zimmermann, geht mit großem Kampfgeist in das Derby. Der Aufsteiger hat in seiner ersten Oberliga-Saison mit leidenschaftlichen Auftritten auf sich aufmerksam gemacht, auch wenn die Ergebnisse zuletzt ausblieben. Mit Moritz Raskopp (neun Tore) verfügt Wetschen über einen der torgefährlichsten Angreifer der Liga, flankiert von den schnellen Lennart Bors und Alen Suljevic, der mit Regionalliga-Erfahrung aus Rehden zurückkehrt.

„Wir wissen, was uns in Rehden erwartet“, sagte Zimmermann im Vorfeld. „Aber wir fahren nicht dorthin, um nur mitzuspielen. Wir wollen zeigen, dass wir auch auswärts Punkte holen können.“

Wetschens größte Stärke liegt im Tempo über die Flügel – doch Defensivschwächen, vor allem nach Standards, bleiben eine Baustelle. Der TSV steht mit elf Punkten auf Rang dreizehn, hat aber gezeigt, dass er auch gegen Spitzenmannschaften bestehen kann, etwa beim 2:2 in Delmenhorst.

Kurze Wege, große Emotionen

Das Duell zwischen Rehden und Wetschen hat Seltenheitswert auf Oberliga-Niveau – in den vergangenen Jahren trafen sich beide Teams nur in Testspielen. Auf den Rängen ist dennoch mit Derby-Atmosphäre zu rechnen: Zahlreiche Fans aus beiden Orten werden erwartet, wenn Schiedsrichter Maximilian Nie-Hoegen die Partie anpfeift.

Beide Teams kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der Bezirksliga, als die damalige Rehdener U23 regelmäßig auf Wetschen traf. Diese Duelle waren stets intensiv, emotional und von großem Respekt geprägt – genau das erwartet man auch diesmal.

Der Schlüssel zum Spiel

Für den BSV gilt es, das Spiel zu kontrollieren und die Offensivwucht der Gäste früh zu unterbinden. Wichtig wird sein, die eigenen Chancen konsequent zu nutzen und in den Zweikämpfen präsenter zu sein als zuletzt. Wetschen hingegen wird versuchen, über Umschaltmomente und Standards zum Erfolg zu kommen.

Arambasic bringt es auf den Punkt: „Derbyspiele schreibt man nicht, die muss man fühlen. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen – für uns, für unsere Fans und für Rehden.“

Wenn am Samstag die beiden Nachbarn aufeinandertreffen, ist klar: Es geht um mehr als drei Punkte. Es geht um Ehre, Stolz und ein Stück regionale Fußballgeschichte.