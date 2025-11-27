Drei Kellerduelle am 15. Spieltag, Cronenberg findet zu alter Stärke

Grundsätzlich verspricht der Abstiegskampf ebenso viel Spannung wie das Duell um die Aufstiegsplätze. Rang 16 und Rang 12 trennen lediglich zwei Zähler – das bedeutet, dass sich vor allem an diesem Spieltag wieder viel bewegen kann. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend (28. November, 19.30 Uhr) vom BV Gräfrath und dem SSV Berghausen. Mit einem Sieg würde der SSV an den Gräfrathern vorbeiziehen. Gleiches gilt für den SSV Germania Wuppertal, der beim Aufsteiger Viktoria Wuppertal zu Gast ist. Überraschend konnte das Schlusslicht, die Zweitvertretung des DV Solingen, aus den jüngsten Spielen vier Punkte ergattern. Nun hat es Türkgücü Velbert zu Gast. Neben den Kellerduellen will der zuletzt ins Rollen gekommene Cronenberger SC gegen Jugoslavija Wuppertal punkten, die im Aufstiegsrennen mitmischen. Das ist der 15. Spieltag!