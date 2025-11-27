Drei Kellerduelle am 15. Spieltag, Cronenberg findet zu alter Stärke

Grundsätzlich verspricht der Abstiegskampf ebenso viel Spannung wie das Duell um die Aufstiegsplätze. Rang 16 und Rang 12 trennen lediglich zwei Zähler – das bedeutet, dass sich vor allem an diesem Spieltag wieder viel bewegen kann. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend (28. November, 19.30 Uhr) vom BV Gräfrath und dem SSV Berghausen. Mit einem Sieg würde der SSV an den Gräfrathern vorbeiziehen. Gleiches gilt für den SSV Germania Wuppertal, der beim Aufsteiger Viktoria Wuppertal zu Gast ist. Überraschend konnte das Schlusslicht, die Zweitvertretung des DV Solingen, aus den jüngsten Spielen vier Punkte ergattern. Nun hat es Türkgücü Velbert zu Gast. Neben den Kellerduellen will der zuletzt ins Rollen gekommene Cronenberger SC gegen Jugoslavija Wuppertal punkten, die im Aufstiegsrennen mitmischen. Das ist der 15. Spieltag!
16. Spieltag
So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania - SC Reusrath
So., 07.12.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSVg Velbert II
So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberg - Berghausen
So., 07.12.25 15:00 Uhr Jugoslavija - RW Wülfrath
So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - SC Viktoria
So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - BV Gräfrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Hackenberg - Richrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen - SV 09/35 W
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vohwinkel - DV Solingen II
17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SC Reusrath - HSV Langenf.
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Cronenberg - Türkgücü Vel
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Ronsdorf
So., 14.12.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SV Solingen
So., 14.12.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Berghausen
So., 14.12.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SSV Germania
So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Hackenberg
So., 14.12.25 15:30 Uhr Richrath - Jugoslavija
So., 14.12.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Vohwinkel