Türkgücü Velbert muss bei zuletzt starkem DV Solingen II ran
Türkgücü Velbert muss bei zuletzt starkem DV Solingen II ran – Foto: wilhelm gundlach

Drei Kellerduelle am 15. Spieltag, Cronenberg findet zu alter Stärke

Bezirksliga, Gruppe 2: Der 15. Spieltag verspricht Spannung im Tabellenkeller: Gleich drei direkte Duelle stehen an.

Grundsätzlich verspricht der Abstiegskampf ebenso viel Spannung wie das Duell um die Aufstiegsplätze. Rang 16 und Rang 12 trennen lediglich zwei Zähler – das bedeutet, dass sich vor allem an diesem Spieltag wieder viel bewegen kann. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend (28. November, 19.30 Uhr) vom BV Gräfrath und dem SSV Berghausen. Mit einem Sieg würde der SSV an den Gräfrathern vorbeiziehen. Gleiches gilt für den SSV Germania Wuppertal, der beim Aufsteiger Viktoria Wuppertal zu Gast ist. Überraschend konnte das Schlusslicht, die Zweitvertretung des DV Solingen, aus den jüngsten Spielen vier Punkte ergattern. Nun hat es Türkgücü Velbert zu Gast. Neben den Kellerduellen will der zuletzt ins Rollen gekommene Cronenberger SC gegen Jugoslavija Wuppertal punkten, die im Aufstiegsrennen mitmischen. Das ist der 15. Spieltag!

___________

DIe Partien des 15. Spieltags:

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:30live

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
13:00

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:00live

Morgen, 19:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
19:30

So., 30.11.2025, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
12:45

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:00

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
13:00

Morgen, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
19:30live

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

16. Spieltag
So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania - SC Reusrath
So., 07.12.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSVg Velbert II
So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberg - Berghausen
So., 07.12.25 15:00 Uhr Jugoslavija - RW Wülfrath
So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - SC Viktoria
So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - BV Gräfrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Hackenberg - Richrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen - SV 09/35 W
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vohwinkel - DV Solingen II

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SC Reusrath - HSV Langenf.
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Cronenberg - Türkgücü Vel
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Ronsdorf
So., 14.12.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SV Solingen
So., 14.12.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Berghausen
So., 14.12.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SSV Germania
So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Hackenberg
So., 14.12.25 15:30 Uhr Richrath - Jugoslavija
So., 14.12.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Vohwinkel

