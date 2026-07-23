Drei Kategorien: So hat die Oberliga Hamburg transferiert

Alle schauen auf den Oberliga-Transfercheck. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Blick auf die Transferaktivitäten der Oberliga Hamburg zeigt schon vor dem ersten Spieltag: Diese Saison wird nicht nur sportlich spannend, sondern auch personell schwer berechenbar. Meister, Regionalliga-Absteiger, frühere Serienmeister, ambitionierte Aufsteiger und etablierte Klubs haben ihre Kader höchst unterschiedlich verändert. Manche Vereine starten praktisch mit einem neuen Gesicht, andere haben gezielt einzelne Rollen nachbesetzt. Wieder andere sind zumindest auf dem Papier erstaunlich ruhig geblieben.

Endgültig ist dieses Bild noch nicht. Bis Anfang September können die Klubs weiter Transfers tätigen. Der Stand vom 22. Juli liefert aber bereits eine klare Tendenz: Die Liga teilt sich in drei Gruppen.

Ganz oben steht der ETSV Hamburg. Der amtierende Meister geht unter Manuel Demir praktisch in einen Komplett-Neustart. Große Teile der Meistermannschaft sind weg. Spieler wie Erolind Krasniqi, Brandolf Duah, Nick Selutin, Tom Müller, Abdul Gafar Rauf, Luke Sendzik, Blerim Qestai, Can Kömürcü oder Dominik Akyol verteilen sich über ambitionierte Klubs in Hamburg und im Norden. Gleichzeitig kommt ein sehr großer Block neuer Spieler, auffällig viele davon vom FK Nikola Tesla. Der ETSV bleibt Meister, aber die Meistermannschaft existiert in dieser Form nicht mehr.

In diese Kategorie gehören die Klubs, bei denen sich nicht nur einzelne Positionen verändert haben, sondern die Statik des gesamten Kaders.

Ähnlich radikal hat sich die TuS Dassendorf verändert. Unter Oliver Zapel beginnt am Wendelweg ein neues Projekt mit deutlich professionalisierten Ansprüchen. Zugänge wie Manuel Farrona-Pulido, Obinna Iloka, Jasper Rump, Ridel Varela Monteiro, Andy Appiah, Lucas Irmler oder Max Sprang stehen für viel Qualität. Gleichzeitig ist die Abgangsliste riesig. Für die TuS geht es deshalb nicht nur um die Frage, wie gut der Kader ist, sondern wie schnell Zapel aus vielen neuen Einzelteilen eine funktionierende Mannschaft formen kann.

Auch Altona 93 gehört in diese Gruppe. Der Regionalliga-Absteiger kommt als Top-Favorit zurück, aber ebenfalls mit einem stark veränderten Kader. Jan-Philipp Rose bringt vom ETSV unter anderem Tom Müller, Abdul Gafar Rauf und Luis Jahraus mit. Dazu kommen Spieler wie Colin Haupt, Michael Kobert, Maximilian Kofi Konadu Addai, Fyn Lewinski und Lawrence Schön. Auf der anderen Seite haben mehrere Spieler den Klub nach dem Abstieg verlassen. Altona bringt Strahlkraft und Qualität mit, muss aber ebenfalls schnell neue Automatismen finden.

Der FC Süderelbe ist kein klassischer Komplettumbruch, aber die Transferaktivität ist so auffällig, dass der FCS in diese Kategorie gehört. Die Mannschaft von Stefan Arlt hat massiv beim ETSV zugeschlagen. Eugenio Junior Lopes, Blerim Qestai, Luke Sendzik, Can Kömürcü und Dominik Akyol kommen vom Meister. Dazu stoßen weitere Spieler wie Benjamin Lucht, Ricardo Medina und Nino Simsek. Süderelbe wirkt wie ein Klub, der seine Ambitionen nicht versteckt.

Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt hat für einen Aufsteiger bemerkenswert viel verändert. Besonders der Dassendorf-Block mit Yannik Nuxoll, Johann von Knebel, Okan Adil Kurt, Caspar Lovis Kremberg und Maximilian Peter Grünberg fällt auf. Dazu kommen weitere erfahrene und offensivstarke Spieler. Vorwärts/Wacker wirkt dadurch nicht wie ein normaler Aufsteiger, sondern wie ein Team, das sofort eine Rolle spielen will.

Ebenfalls stark verändert sind FC Teutonia 05 Ottensen, FK Nikola Tesla, Niendorfer TSV und SC Victoria Hamburg. Teutonia hat viele neue Spieler geholt, aber auch zahlreiche Abgänge zu verarbeiten. Nikola Tesla verlor viele bekannte Namen und muss unter Erdogan Pini neu sortieren. Niendorf hat eine lange Abgangsliste, aber auch mehrere interessante neue Spieler. Victoria hat ebenfalls spürbar nachgelegt, wobei einzelne Dopplungen in der Liste die reine Zählung verzerren.

Die soliden Verstärkungen

In diese Kategorie fallen Klubs, die nicht komplett neu starten, aber klare und nachvollziehbare Kaderbewegungen vorgenommen haben.

Der TSV Sasel ist dafür ein gutes Beispiel. Mit Leonard Mai, Marcus Coffie, Kevin David Steven Lohrke, Tanju Gülüm, Michele Scalzi, Finn Fenske und weiteren Spielern hat Sasel Erfahrung, Tempo und Führungsqualität ergänzt. Gleichzeitig sind mit Selim Ajkic, Nick Johann Hoffmann oder Maximilian Kofi Konadu Addai wichtige Spieler gegangen. Der Kader ist verändert, aber nicht auf links gedreht.

TBS Pinneberg hat als Aufsteiger gezielt Qualität geholt. Fabio Parduhn, Theodoros Ganitis und Bujar Sejdija bringen Offensivkraft und Erfahrung mit. Das ist kein riesiger Umbau, aber eine klare Ansage: TBS will die Oberliga nicht nur kennenlernen, sondern konkurrenzfähig auftreten.

Auch Concordia Hamburg passt in diese Gruppe. Der Aufsteiger hat mit Mihai-Vladut Bitez, Caleb Kakra Awuah, Minseo Cho, Ephrahim Kofi Asante und weiteren Spielern ordentlich nachgelegt. Gleichzeitig gab es relevante Abgänge. Cordi hat also viel Bewegung im Kader, wirkt aber eher gezielt verstärkt als radikal neu gebaut.

Beim HEBC Hamburg ist die Ausgangslage besonders. Der Pokalsieger und Super-Cup-Sieger hat mit Spielern wie Niklas Onnen, Kalle Plöchinger, Magnus Alexander Nagel und Elija Facundo Sinemus nachgelegt, ohne den Kader völlig umzuwälzen. Drei Karriereenden tun weh, aber die Transferaktivität wirkt insgesamt strukturiert.

HT 16 hat ebenfalls sinnvoll ergänzt. Auffällig ist der Block von der TuS Dassendorf mit Mattia Maggio, Kerim Gemil Carolus, Zhi-Gin Andreas Lam und Marvin Sinan Büyüksakarya. Dazu kommen weitere Spieler wie Emmanuel Schlas und Soheil Begsade. Für einen Klub, der sich in der Oberliga behaupten will, sind das wichtige Verstärkungen.

Der TSV Buchholz 08 bleibt seiner Linie treu: solide, regional, mit einzelnen interessanten Namen. Alexander Borck, Michel Dorow, Marco Spangenberg und weitere Spieler verändern den Kader, ohne dass daraus ein komplettes Beben entsteht.

Auch FC Eintracht Norderstedt II gehört hier hinein. Die Zweite bekommt mehrere Spieler aus dem eigenen Vereinsumfeld und ergänzt punktuell. Das wirkt weniger spektakulär als bei anderen Klubs, aber für eine U23 beziehungsweise zweite Mannschaft ist genau diese Durchlässigkeit oft entscheidend.

Kaum was passiert

Diese Kategorie ist relativ gemeint. In einer Liga, in der viele Klubs zweistellige Transferbewegungen haben, wirken schon fünf oder sechs Wechsel fast ruhig.

Am deutlichsten gilt das für TuRa Harksheide. Auf der Zugangsseite steht bislang nur Nico Rybka von Altona 93. Gleichzeitig verliert Harksheide mit Olgherto Balliu einen absoluten Leistungsträger an SpVgg Greuther Fürth II. Auch Mohamed Khalil und weitere Spieler gehen. Das heißt: Es ist nicht nichts passiert - aber Harksheide hat im Vergleich zur Konkurrenz kaum sichtbar nachgelegt. Die Frage ist, ob Stabilität im bestehenden Kader reicht oder ob bis Anfang September noch etwas passiert.

Auch der USC Paloma wirkt auf dem Papier vergleichsweise ruhig. Mit Vedat Düzgüner, Lennart Konstantin Henry Merkle, Til Küffner, Tim Möller und Lukas Raphael gibt es Zugänge, aber keine Transferoffensive wie bei den Favoriten. Gleichzeitig sind mehrere Abgänge ohne Ziel hinterlegt. Paloma bleibt damit schwer zu lesen: weniger spektakulär als andere, aber möglicherweise stabiler als mancher Umbruch-Klub.

Bis Anfang September bleibt Bewegung möglich

Die Einteilung ist deshalb nur ein Zwischenstand. Bis Anfang September können die Oberliga-Klubs noch einmal reagieren. Verletzungen, Testspiele, enttäuschende Eindrücke oder frei werdende Spieler können das Bild schnell verändern.

Trotzdem zeigt der Stand vom 22. Juli schon jetzt, wie unterschiedlich die Vereine in diese Saison gehen. Altona, die TuS, ETSV, Süderelbe und Vorwärts/Wacker prägen die Schlagzeilen mit großen Umbauten. Sasel, TBS, HEBC, Cordi, Buchholz und HT 16 haben gezielt nachgelegt. Harksheide und Paloma wirken im Vergleich eher ruhig.

Genau daraus entsteht der Reiz dieser Oberliga-Saison. Manche Teams müssen sich erst finden. Andere hoffen, dass Kontinuität ein Vorteil wird. Und spätestens im September wird klarer sein, welche Strategie am besten aufgegangen ist.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: