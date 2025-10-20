Drei Kantersiege und ein einsames Remis – A-Klasse 5 mit Torrekord?

Der SV Vötting II kann zu Hause gegen den FC Neufahrn II einen Kantersieg einfahren. – Foto: Stephan Schikowski

SC Massenhausen rehabilitiert sich von Topspiel-Niederlage – TSV Allershausen II und SV Vötting II feiern Torschützenfeste

Eine Woche nach der Topspielpleite fand der SC Massenhausen zurück in die Spur: Die Mannschaft fertigte die SpVgg Steinkirchen mit 6:1 ab. Über einen deutlichen Sieg durften sich aber auch der TSV Allershausen II (7:0) und der SV Vötting II (6:2) freuen. Zudem schnappte sich der SV Kranzberg II bei der favorisierten Zebras-Reserve einen Zähler.

TSV Eching II – SV Kranzberg II 2:2 (1:1). Kranzberg II wartet weiterhin auf den ersten Auswärtssieg der Saison. „Doch es ist schön zu sehen, dass wir auch gegen ein Topteam einen Dreier hätten holen können“, berichtet SVK-Trainer Tobias Baierl. Aufgrund des Spielverlaufs fühle sich der Punktgewinn allerdings fast wie eine Niederlage an. Nach einer spielerisch starken Anfangsphase des TSV konnten die Gäste die Partie in Halbzeit zwei nämlich vollends an sich reißen und scheiterten dabei gleich mehrfach am Aluminium. Tore: 0:1 Florian Kleidorfer (9.), 1:1 Benedikt Malenke (41.), 1:2 Florian Hüttner (59.), 2:2 Maximilian Beer (89.).

FC Mintraching – TSV Allershausen II 0:7 (0:2). „Auf dem Papier waren wir die stärkere Mannschaft, und das haben wir auf dem Platz auch gezeigt“, sagte Allershausens Übungsleiter Phongphat Khlongkhlaew nach dem Kantersieg. So lieferte seine Auswahl gegen die sehr defensiven und fairen Mintrachinger ein gutes Spiel ab. Nur die Chancenverwertung war erneut ausbaufähig. Tore: 0:1 Martin Raith (24.), 0:2 Sebastian Paul (30.), 0:3/0:5 Phongphat Khlongkhlaew (46./80.), 0:4 Jan Wilde (67.), 0:6 Maximilian Nicht (87.), 0:7 Igor Zrna (88.).

SV Vötting II – FC Neufahrn II 6:2 (3:1). Obwohl beide Mannschaften spielerisch durchaus auf Augenhöhe gewesen seien, sprach SVV-Coach Stefan Festbaum von einem „insgesamt verdienten“ ersten Heimerfolg in dieser Saison. Schließlich konnte seine diesmal stark besetzte Truppe etwas mehr Torchancen als der FCN generieren. „Vielleicht ist das Ergebnis aber ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen“, gesteht der Vöttinger Trainer, zumal sein Team von einigen Fehlern der Neufahrner profitiert habe. Tore: 1:0 Simon Sczepanski (2.), 2:0 Ivan Grgic (33.), 3:0 Matthias Langenegger (38.), 3:1 Kevin Schreiber (45.+1), 3:2 Marlon Damanzo (54.), 4:2 Florian Schiller (74.) 5:2 Oliver Blattmann (85.), 6:2 Conrad Carl Czuprin (90.+2).