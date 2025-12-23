Drei junge Spieler für Luhe-Wildenau

Offensivspieler Mateo Lovrinovic (21) war zuletzt für die SpVgg Vohenstrauß II aktiv, lief zuvor für den TuS Schnaittenbach und die DJK Weiden auf. In Schnaittenbach sammelte er während der Vorsaison Einsatzzeit in der Bezirksliga. Schon im Sommer stand Lovrinovic im Austausch mit dem SC Luhe-Wildenau. „Da er beruflich in Luhe-Wildenau sesshaft ist und keine Fahrten nach Vohenstrauß mehr in Kauf nehmen kann, schließt er sich künftig dem SC an“, informiert sein neuer Verein, der auch der SpVgg Vohenstrauß für die unkomplizierte Abwicklung des Wechsels dankt.



Als Ergänzung für das Torwartteam ist Justin Klein vorgesehen. Der 22-Jährige kommt – wie Moritz Plößl – aus Holzhammer und hat trotz seines jungen Alters bereits einige Stationen hinter sich – unter anderem beim FC Amberg, VfB Straubing, TSV Neutraubling und zuletzt SC Kirchenthumbach. Nach zwei schweren Operationen arbeitet Klein aktuell intensiv an seinem körperlichen Aufbau und möchte sich über Training und Einsatzbereitschaft für Einsätze empfehlen.



Dritter Neuer im Bunde ist der 21-jährige Felix Reichenauer. Dieser hat selbst den Kontakt zum Sportclub gesucht, der Winter-Wechsel steht schon länger fest. Er wurde beim SV Raigering ausgebildet und war zuletzt für den Süd-Kreisligisten TuS/WE Hirschau aktiv. „Der flexible Spieler verstärkt – wie Lovrinovic – die Kreisliga-Mannschaft. Vielen Dank an die Verantwortlichen des TuS Hirschau für die Unterstützung beim Wechsel“, so der SC Luhe-Wildenau, dessen zweite Mannschaft in der Kreisliga Süd auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 12 überwintert. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nur zwei Punkte.