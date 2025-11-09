Drei Joker-Tore von Darkaoui entscheiden Derby

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Sonntagabend das nächste Stadtderby gewonnen. Gegen den SC Halberg Brebach gab es nach zwei Rückständen durch Standardsituationen noch einen 3:2 (1:1)-Erfolg. "Vor dem Elfer foulte Tyler Bolduc und bekam Gelb, Mario Pokar traf dann auch noch und weil Bolduc rotgefährdet war, haben wir reagiert und Gibriel Darkaoui ins spiel gebracht", schildert FCS-Trainer Sammer Mozain, wieso der spätere Dreifach-Torschütze erst nach 31 Minuten aufs Feld kam. Den Rückstand aus der 21. Minute egalisierte der Eingewechselte in der 40. Minute, was auch dem Pausenstand entsprach. "Dann machen sie nach einem Freistoß das zweite Tor, aber wir haben heute gegen einen bärenstarken Gegner ein kämpferisch hervorragendes Spiel gemacht, haben auch nach dem zweiten Rückstand immer an uns geglaubt und deshalb auch verdient gewonnen", setzte Mozain seine Spielanalyse fort. Julien Erhardt stand nach dem Freistoß genau richtig (46.) und brachte sein Team direkt nach dem Wiederanpfiff nach vorne. Doch der FCS hatte ja mittlerweile einen Joker, der noch zwei Mal stach. Darkaoui drehte die Partie noch im Alleingang (60. und 84.). "Ich hebe ja selten einen Spieler hervor, aber Gibriel hat es heute mal verdient, man muss einen Spieler auch mal kitzeln um so eine Leistung hervorzubringen, das war heute der Fall". Das FCs-Team schließt die Vorrunde als Achter ab, Brebach bleibt trotz der Niederlage Vierter. Zum Rückrundenstart kommt am Soinntag, 16. November die SpVgg. Quierschied um 15 Uhr auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld.

