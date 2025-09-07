Drei Jahrzehnte im Dienst des FV Ravensburg – Inge Hartmann geehrt

Inge Hartmann wurde vor dem Spiel des FV gegen den SSV Reutlingen geehrt. – Foto: FV Ravensburg.

Wenn beim FV Ravensburg von Verlässlichkeit, Loyalität und unermüdlichem Engagement die Rede ist, fällt seit fast drei Jahrzehnten ein Name: Inge Hartmann. Die „gute Seele“ des Vereins ist seit knapp 30 Jahren zentrale Akteurin in der Spielleitung. Sie organisiert Transfers, übernimmt Aufgaben im Passwesen und bei Terminierungen, betreut Schiedsrichter und Teams, kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und war auch bei Großereignissen wie dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg im Einsatz. Am vergangenen Samstag ehrte der FV Ravensburg sie für ihr langjähriges Ehrenamt.

Die Auszeichnung, die unmittelbar vor dem Heimspiel des FV Ravensburg gegen den SSV Reutlingen stattfand, war auch für Hartmann selbst ein bewegender Moment. „Diese Ehrung vor großem Publikum war wirklich etwas ganz besonderes, auch weil der Verein damit zeigt, dass er meine Arbeit schätzt“, sagte sie. Ausgezeichnet vom DFB – Aufnahme in den „Club 100“



Hartmanns Engagement ist längst auch überregional anerkannt. Vom Deutschen Fußball-Bund wurde sie mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet und in den exklusiven „Club 100“ aufgenommen. „Die Aufnahme in den Club 100 ist für einen Ehrenamtlichen im Fußball eine riesengroße Auszeichnung“, betont sie. Mit dieser Ehrung sind weitere Vorteile verbunden: „Die Zugehörigkeit zum Club 100 beginnt erst am 1.1. 2026. Vom DFB bekomme ich dann einen Gutschein für den Ticketshop, außerdem die Einladung zu der Ehrungsveranstaltung im Fußballmuseum in Dortmund. Der wfv veranstaltet außerdem für alle Bezirkssieger ein gemeinsames Wochenende. Der Verein bekommt auch noch Ausrüstung. Ich fühle mich jetzt schon reich beschenkt.“ Zudem darf Inge Hartmann auch noch ein Länderspiel besuchen.

Für Hartmann ist der FV Ravensburg weit mehr als ein Fußballverein. „Der FV Ravensburg gehört zu den ältesten reinen Fußballvereinen in Deutschland. Trotzdem bleibt er nicht der Tradition verhaftet, sondern bemüht sich immer um eine positive Weiterentwicklung. Die kameradschaftliche Zusammenarbeit aller – vom Aufsichtsrat bis zum einfachen Mitarbeiter – gefällt mir besonders gut.“ Erinnerungen an Pokalerfolge und große Spiele



In den fast 30 Jahren, die sie den Verein begleitet, hat Hartmann zahlreiche Höhen und Tiefen miterlebt. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr jedoch ein sportlicher Höhepunkt: „Das Highlight bisher war sicher der Gewinn des wfv-Pokals und das anschließende DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg vor gut 8000 Zuschauern.“