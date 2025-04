"Drei Jahre und einige graue Haare mehr"

INTERVIEW MIT PATRICK DITTOMBEE

FuPa Thüringen: Mit sieben Punkten aus sechs Spielen seid ihr gut aus der Winterpause gekommen und habt im Abstiegskampf alle Trümpfe in der eigenen Hand. Wie schaust du auf die Tabelle und die restlichen Spiele?

Patrick Dittombee: Prinzipiell bin ich mit der Punktausbeute nicht vollends zufrieden. Wir haben in Jena eine Zweitore-Führung verspielt und auch gegen Zwätzen oder Stadtroda wäre mehr drin gewesen. Mir imponiert aber die Spielweise, die wir aktuell an den Tag legen. Die Jungs arbeiten auf dem Platz füreinander und haben es mittlerweile verstanden, dass es nur zusammen geht. Mittlerweile treffen wir auch vorne endlich mal das Tor. Das hat uns in der Hinrunde oftmals Punkte gekostet. Der Abstiegskampf ist auch in diesem Jahr wieder so eine Sache, weil wir wieder bis zum letzten Spieltag nicht wissen werden, wie die Konstellation am Ende aussieht. Die Staffel 1 stellt über die Hälfte der Mannschaften in der Thüringenliga, Tendenz steigend. Nimmt man jetzt noch Gera und Rudolstadt aus der Oberliga dazu, die ja auch noch um den Klassenverbleib kämpfen, kann es am Ende wahnwitzige Zusammenstellungen geben. Ich bin schon lange dafür, das System mal zu überdenken. Es wäre sinnvoll, dass man einfach vor der Saison weiß, was auf einen zukommt. Ein Vorschlag dazu wäre, die strikte Einteilung der Fußballkreise aufzuweichen und Mannschaften aus den Randgebieten mal in eine andere Staffel zu packen - ähnlich wie in der Oberliga. Das macht für manche Teams sogar Sinn, wenn ich mir anschaue, welche Strecken da teilweise gefahren werden. Man könnte auch die Staffelgröße in der darauffolgenden Saison verändern und dann halt mehr oder weniger Absteiger festlegen, um wieder auf die angestrebte Größe zu kommen. Dann gibt es eben im nächsten Jahr mehr oder weniger Absteiger, aber dafür wissen die Verein was auf sie zukommt. Und weil das so ist, rechnen wir in Apolda gar nicht großartig. Die Erfahrung haben wir ja auch schon aus den letzten Jahren. Wir versuchen einfach so viele Punkte wie möglich zu holen. Der Rest steht zum jetzigen Zeitpunkt in den Sternen.

FuPa Thüringen: Am Wochenende empfangt ihr Rothenstein zum Kellerduell. Rothenstein steht mit dem Rücken zur Wand und muss in diesem Spiel gewinnen, um noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Wie erwartest du den Gegner und wie stellst du deine Mannschaft darauf ein?

Patrick Dittombee: Ich werde jetzt sicher nicht zu viel zu diesem Spiel sagen. Aber die Niederlage in der Hinrunde hat uns extrem gewurmt und das wollen wir wieder wettmachen. Die Mannschaft ist heiß auf das Spiel. Da muss ich nicht viel einstellen. Wir hatten solche Spiele schon des Öfteren in den letzten Jahren, was uns vielleicht einen kleinen Erfahrungsvorteil gibt. Ansonsten erwarte ich aber ein hart umkämpftes Spiel, welches wohl nicht mit einem Unentschieden enden wird.

FuPa Thüringen: Du bist aktuell in deinem dritten Jahr als Cheftrainer beim VfB Apolda und kennst den Verein wie deine Westentasche. Wie siehst du deine persönliche Entwicklung bzw. die deiner Mannschaft und welche Ziele hast du für die Zukunft?

Patrick Dittombee: Ja, drei Jahre und einige graue Haare mehr. Im Verein bin ich seit fast 30 Jahren, weshalb ich behaupten würde, den VfB ganz gut zu kennen.

Prinzipiell habe ich vor drei Jahren übernommen, um den Generationswechsel voranzutreiben. Das ist uns bis heute ganz gut gelungen. Tobias Döpel ist jetzt der letzte Spieler aus der „alten Garde“, der auch am Ende der Saison die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Dies stimmt mich sehr traurig, da er immer noch ein fantastischer Fußballer ist. Anderseits hat er es sich das nach so vielen Jahren auch verdient. Langsam aber sicher baut sich eine neue Hierarchie in der Mannschaft auf und Spieler wie Anton Rabe oder Vincent Kreibich haben sich fantastisch entwickelt, seit sie aus der A-Jugend hochgekommen sind. Auch sonst haben wir eine recht junge Mannschaft, sind aber noch lange nicht am Ende der Reise angekommen. Ich denke auch Privat viel über den Fußball in Apolda nach und überlege mir immer wieder, was wir verändern können, um besser zu werden. Für die Zukunft wünsche ich mir einfach mal eine Saison, in der wir unser Leistungsvermögen in jedem Spiel abrufen. Dann könnte es uns auch mal egal sein, wie viele Absteiger es am Ende gibt.