Drei Jahre sind genug: Erfolgstrainer Martin Wagner verlässt TSV Murnau

Der Erfolgstrainer sagt Adieu: Martin Wagner beendet sein Engagement in Murnau. Der Habacher hat den Verein zu einer festen Größe in der Landesliga gemacht. – Foto: Andreas Mayr

Im Winter 2023 entließen die Drachen zum Frühjahrsstart Sven Teichmann – zur Überraschung aller Beteiligten. Lag der TSV doch noch prominent im Aufstiegsrennen der Bezirksliga platziert. Als Sanitäter eilte der Habacher herbei und wurde nicht müde zu betonen, dass er drei Jahre für die optimale Amtszeit eines Trainers im Amateurbereich hält. An diese Wagner-Doktrin hält er sich nun selbst. Anfang dieser Woche, nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Kroatien, versammelte der Murnauer Coach seine Fußballer und verkündete, was Führung und Vertraute schon länger wussten. Der Mann, der die erfolgreichste Phase des TSV geprägt hat, verlässt den Verein im Sommer. „Ich will den Spielern ein neues Gesicht, eine neue Ansprache geben. Irgendwann nutzt sich das ab“, betont er vor dem Punktspielstart in Rosenheim an diesem Samstag.

Über einen Anruf aus Garmisch-Partenkirchen muss sich Martin Wagner nicht wundern. Auf die künftig offene Stelle beim 1. FC angesprochen, lacht der Fußballtrainer nur und winkt ab. Auch wenn er ab sofort der begehrteste Mann am Trainermarkt südlich von München sein dürfte: Der 40-jährige Habacher hat sich auf eine Pause verständigt. Mit Saisonende in der Landesliga verabschiedet sich Martin Wagner vom TSV Murnau, dem er vor exakt drei Jahren aus der Patsche geholfen hatte.

Die Denkprozesse setzen bereits im frühen Winter ein. Zu seiner Maxime stehe er nach wie vor, betont Wagner. Drei Jahre bei einem Klub sind genug. das war auch schon so beim Bezirksligisten FC Penzberg, den er zwischen 2019 und 2022 trainiert hatte. Seine Frau hätte noch eine weitere Saison in Murnau durchaus goutiert. Martin Wagner wiederum hält den Zeitpunkt zum Aufhören für geeignet. Er sagt: „Ich habe hier mit die schönste Zeit erlebt. Doch im Fußball geht es schnell. Ich will dem keine Chance lassen. Bisher habe ich den Absprung immer zu rechten Zeit geschafft.“ Seine kleine Ära beim TSV, vergoldet mit dem Landesliga-Aufstieg 2024, soll auf alle Ewigkeit als farbenfrohe, glückselige Zeit in Erinnerung bleiben. Außerdem blickt er in die Zukunft. In diesem blutjungen, hungrigen Team stecke noch so viel Potenzial, das doch bitteschön ein anderer herauskitzeln darf.

Früh im Winter war eine Tendenz zum Aufhören zu erkennen. Murnaus Abteilungsleiter Michael Adelwart war in die Pläne lange eingeweiht. Um den Fokus auf die zwölf verbleibenden Spiele zu lenken, war Wagner wichtig, das Thema bereits jetzt abzuräumen. Er verspricht: Auch wenn das Ende nun absehbar ist, wird er sich nicht in eine lahme Ente verwandeln. So bezeichnen die Amerikaner einen Politiker, der dem Ende seiner Amtszeit entgegenstrebt. „Ich gebe bis zum Schluss Vollgas“, betont der Habacher.

Wie es hernach mit ihm weitergeht, hält er sich selbst offen. Freilich weiß er, dass er mit Bekanntwerden seiner Entscheidung zum großen Spekulationsobjekt wird. Der Erfolgstrainer sagt: „Ich kann mir schon vorstellen, was Neues zu machen. Mir macht’s richtig viel Spaß.“ Allerdings hat er sich zunächst einmal eine Pause verschrieben, wo die Zeit in Murnau mit teils über 100 Einheiten pro Jahr das Zeug hat, einen Fußballer auszubrennen. Vorstellen kann er sich auch einen Job im Nachwuchs, gerade wo sein Sohn langsam das Alter des etwas leistungsorientierteren Fußballs erreicht. „War ja in Murnau fast eine Jugendmannschaft, da mache ich keine Abstriche“, betont Wagner. Erhalten bleiben wird er Mannschaft und Verein als treuer Begleiter beim einen oder anderen Heimspiel. Wahrscheinlich gar im Ultraeck samt Fanschal neben den Größen von früher, zu denen er nun selbst gehört. „Ich werde nicht nur Zuschauer sondern auch Fan bleiben. Weil sie mir alle ans Herz gewachsen sind.“