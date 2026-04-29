Drei hungrige Youngster für den SSV Bornheim Nierada, Pietrek und Lemm kommen von red · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: LaBima

Der SSV Bornheim bleibt in der Kaderplanung auf dem Gaspedal. Erst vor wenigen Tagen gab der Mittelrheinligist bekannt, mit Alejandro Sierra Galeas, Fahim Mede und Maximilian Köps drei Akteure aus der eigenen Reserve dauerhaft nach oben zu ziehen. Nun folgen die nächsten externen Puzzleteile für die kommende Spielzeit. Mit Kai Nierada, Sebastian Pietrek und Johannes Lemm setzen die Blau-Weißen ihren Kurs der Verjüngung konsequent fort und rüsten sich für die Ära nach Patrick Schmitz.

Während der aktuelle Chefcoach Patrick Schmitz den SSV im Sommer in Richtung einer geplanten Pause verlässt, übernimmt sein bisheriger Co-Trainer Andreas Biermann das Zepter. Dass die Bornheimer kurz vor dem endgültigen Klassenerhalt stehen – ein einziger Sieg fehlt noch zur rechnerischen Sicherheit – gibt Biermann die nötige Planungssicherheit. Die drei neuen Personalien unterstreichen die Marschroute: jung, hungrig und top ausgebildet. „Wir wollen weiterhin Spielern eine Plattform geben, die sich entwickeln möchten und bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Alle drei passen sportlich und menschlich sehr gut zu uns“, erklärt der zukünftige Cheftrainer Andreas Biermann die Neuzugänge.

Kreativität für das Offensivzentrum Mit Kai Nierada bekommt der SSV ein echtes Versprechen für die Offensive. Der 20-Jährige genoss seine Ausbildung seit der U15 bei Fortuna Bonn und hat im Seniorenbereich bereits eine Duftmarke hinterlassen: In 55 Spielen gelangen dem klassischen Zehner beachtliche 33 Scorerpunkte. Biermann schätzt vor allem die spielerische Komponente: „Kai ist ein Spieler, der Spiele mit einer Aktion entscheiden kann. Er bringt Kreativität und Leichtigkeit mit und hat ein sehr gutes Gefühl für Räume. Solche Spielertypen findest du nicht oft.“ Tempo und Wucht für die rechte Seite Für die Defensive, speziell für die Position des Rechtsverteidigers oder auf der Schiene, wechselt Sebastian Pietrek an die Wallrafstraße. Der 19-Jährige wurde über viele Jahre beim FC Hennef und zuletzt beim Bonner SC geschult. Biermann imponierte vor allem die Energie des Youngsters: „Sebastian bringt extrem viel Energie mit. Er ist mutig, sucht immer den Weg nach vorne und hat eine Mentalität, die uns gefallen hat. Trotz seines jungen Alters bringt er schon viel Intensität ins Spiel.“