Drei Hochrhein-Landesligisten kämpfen in Derbys um Platz drei

Am Donnerstag sind sie in Nachholspielen im Einsatz.

Erkan Kanli könnte kaum entspannter sein vor einem Punktspiel. "Es ist cool, dahin zu fahren. Wir haben keinen Druck", sagt der Trainer des FC Tiengen vor dem Gastspiel beim SV 08 Laufenburg. Es geht zwar um Tabellenplatz drei, den die Tiengener verteidigen und die Nullachter erobern können. Die Ausgangslage sei aber mehr als komfortabel für ein Team, das erst vor zwei Jahren aufgestiegen und mit dem Ziel Platz sieben aufwärts in die Saison gegangen sei. Man habe nichts zu verlieren, sagt Kanli.



"Vergangene Saison waren wir Achter, eine Verbesserung wäre schon sehr gut", erklärt der Coach. Er erwartet "ein schweres Spiel" bei den ambitionierten Laufenburgern, doch er fahre "mit Vorfreude" zum Nachholspiel im Waldstadion (Donnerstag, 20 Uhr). Bei einem Sieg, es wäre der fünfte in den letzten sechs Spielen, wären die Tiengener schon punktgleich mit dem Bahlinger SC II auf Platz zwei, der für die Aufstiegsrunde gegen die weiteren Vizemeister der Landesligen berechtigt. "Dass es so gut läuft, ist schön, aber wir wissen es einzuordnen", sagt Erkan Kanli. Bis zu Platz neun, der vor den Nachholspielen sechs Punkte zurückliegt, sei alles eng beieinander.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.