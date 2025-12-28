Drei Herbstmeisterschaften

Die U13 des FC09 (orange). – Foto: Anpfiff ins Leben

Die U19 verfolgt diese Saison ein klares Ziel – Wiederaufstieg. Die Grundlage bildete ein gelungenes Trainingslager im Sommer und in der Liga behauptete sich das Team von Yanick Haag, das auf Rang zwei überwintert, sofort in der Verbandsliga-Spitzengruppe. Bislang gab es lediglich eine Niederlage und auch im Pokal läuft es bestens. Nach dem Erfolg über Gonsenheim darf die U19 im Frühjahr im Viertelfinale ran. "Die Mannschaft ist hochmotiviert, arbeitet geschlossen und blickt optimistisch auf die Rückrunde. Dort wird alles darangesetzt, das ausgegebene Saisonziel zu erreichen", verspricht der Coach.

Nach einer komplizierten Anfangsphase hat die U18 in der Landesliga-Hinrunde eine positive Entwicklung genommen. Die Serie von zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen bildet eine gute Basis, auf der in der Rückrunde aufgebaut werden kann. Mit drei Neuzugängen und der gezeigten Weiterentwicklung ist das Team gerüstet. Zufrieden ist Burak Doganay mit der U17. Im zweiten Regionalliga-Jahr steht seine Mannschaft über den Winter auf Platz sechs, lediglich der ein oder andere Punktverlust gegen Kontrahenten aus dem unteren Tabellendrittel schmerzen. Dagegen läuft es gegen vermeintlich Stärkere meist besser, wie Doganay erläutert: "Es freut mich besonders, dass die Mannschaft spielerisch wie auch mental gereift ist. Wir haben in vielen Spielen gezeigt, dass wir mit den Topteams mithalten können."

Die U15 darf mit einem guten Gefühl die Winterpause verbringen. Die Regionalliga war für alle Jungs Neuland, es wurde reichlich Lehrgeld in der Anfangsphase gezahlt. "Im Laufe der Hinrunde haben sich die Jungs von Michael Graf, Christian Dietz, Florian Schäuble und Kalle Wunder aber gut gefangen und sich an das Niveau gewöhnt, so dass in der Rückrunde direkt angegriffen werden kann", sagt Marcus Helfenstein, Anpfiff-Jugendkoordinator Sport beim FC 09 und er ergänzt, "ich traue der Mannschaft den Klassenerhalt zu." Gleich drei Herbstmeister gibt es in der FC09-Jugend. Die U16 von Nico Schubert und die U14 von Moritz Gass überwintern jeweils ganz oben in ihrer Landesliga. Das Besondere dabei: In beiden Mannschaften spielen hauptsächlich Kicker aus dem jüngeren Jahrgang.