Drei Hattricks an einem Spieltag: Die Oberliga-Elf der Woche

Das wird es mit Sicherheit so schnell nicht noch einmal geben. Andres Gerardo Gomez Dimas, Noah Tomson und Talha Demir – alle drei haben einen Hattrick erzielen können und wurden so zu den absoluten Unterschiedsspielern. Der Uerdingener Noah-Etienne Reck macht den Elf-der-Woche-Hattrick voll. Für ihn ist es die dritte Nominierung im dritten Spiel.

Angreifer: Andres Gerardo Gomez Dimas (VfB Homberg), Noah Tomson (KFC Uerdingen), Etienne-Noel Reck (KFC Uerdingen)

Kein Gegentor für den Tabellenführer

Mit dem 3:0-Erfolg über Blau-Weiß Dingden macht Ratingen 04/19 den Sprung an die Spitze der Tabelle. Der Ratinger Schlussmann Marvin Niklas Gomoluch lässt nichts zu und hält seine Kiste sauber. Seine erste weiße Weste bedeutet zugleich die Premiere unter den Besten.

Drei Mal zu Null in der Abwehr

Die drei nominierten Abwehrspieler ließen an diesem Spieltag nichts zu. Im Duell der Aufsteiger fiel zwar kein Tor, doch die Leistung des Holzheimer Niklas Harth stimmte allemal. Ein weiterer Akteur spielte nicht nur zu null, sondern erzielte auch ein Tor: Kohei Nakano. Beim 5:0-Sieg gegen den FC Büderich eröffnete er das Torfestival und erledigte auch defensiv seine Aufgaben tadellos. Der nächste Ratinger in der Elf der Woche ist Jimmy Can Atila. Nicht nur sein Kollege im Tor hielt die Null, auch Atila zeigte eine herausragende Defensivleistung.

Talha Demir wird zum alleinigen Matchwinner

Fußball lebt zwar von Mannschaftsleistungen, doch manchmal spielen sich Einzelne so sehr in den Vordergrund, dass es nicht unerwähnt bleiben darf. Talha Demir drehte in der zweiten Halbzeit gegen den 1. FC Kleve auf und traf in nicht einmal 15 Minuten dreifach – Lewandowski-like. Tönis-Spieler Mario Knops kann nach drei Spieltagen eine herausragende Bilanz vorweisen: bisher gelangen ihm vier Tore und drei Assists, davon erzielte er am vergangenen Spieltag zwei Scorerpunkte. Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop belegt aktuell einen überragenden zweiten Platz. Entsprechend dürfen Union-Spieler in der Elf der Woche nicht fehlen. Mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit setzte Timo Dapprich die Zeichen auf Sieg, folgerichtig debütiert er in der Top-Auswahl. Der vierte im Bunde ist Alexander Lipinski. Sein KFC Uerdingen siegte 6:1 vor heimischem Publikum gegen den SV Biemenhorst. Ganze fünf Scorerpunkte gelangen ihm in diesem Spiel.

Uerdingens Torfestival wird belohnt

Zwei der drei Top-Stürmer dieser Woche kommen vom KFC. Der eine, Noah Tomson, schnürte in unter zehn Minuten einen Hattrick, der andere, Etienne-Noel Reck, legte zwei Tore auf. Für Reck ist es sogar die dritte Nominierung im dritten Spiel – er ist in absoluter Topform. Neben den beiden Uerdingern steht ein Mann vom VfB Homberg: Andres Gerardo Gomez Dimas erzielte die ersten drei Tore für den VfB gegen die Sportfreunde aus Baumberg. Damit brachte er die Mannschaft auf Erfolgskurs, auch wenn die Homberger noch zwei späte Gegentreffer hinnehmen mussten.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: