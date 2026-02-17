Drei Halbfinalisten aus der 1. Kreisklasse! Kreispokal im Überblick Kralenriede als größter Favorit von NK · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Grothe

Die Kreispokal-Saison ist schon weit fortgeschritten. Anfang April finden bereits die Halbfinals statt. Zeit für uns, auf die bisherige Pokal-Saison zu schauen. Überraschungen, Kantersiege und Co..

Runde 1:

In der ersten Runde ist der Vorjahres-Sieger RSV Braunschweig direkt rausgeflogen. Gegen den TSV Timmerlah verlor der Kreisligist knapp mit 3:2. Auch Titelfavorit Mascherode flog gegen eine Mannschaft aus der 1. Kreisklasse raus. Gegen Broitzem musste man sich mit 0:1 geschlagen geben.

Zwei direkte Duelle zwischen Kreisligisten endeten knapp im Elfmeterschießen. Rot-Weiß Braunschweig schlug Melverode-Heidberg mit 7:5 und Weddel den SV Stöckheim mit 7:6 n.E. Einen überraschend hohen Sieg feierten die Freien Turner II mit 5:0 gegen den TSV Lamme II. Die höchsten Siege der ersten Runde feierten Volkmarode II und Kralenriede. Volkmarode schlug Rautheim II mit 9:2 und Kralenriede schoss den Polizei SV mit 9:0 ab.



Runde 2:

In der Zwischenrunde fanden nur drei Partien statt, wobei sich die Favoriten durchsetzen konnten. Allerdings war der klare Sieg von Olympia Braunschweig gegen FT Braunschweig II mit 4:0 schon überraschend.





Achtelfinale:

Im Achtelfinale fanden zwei direkte Duelle zwischen Kreisligisten statt, die an Spannung schwer zu übertreffen waren. Weddel verlor mit 1:2 gegen Kralenriede und Olympia mit 2:3 gegen den HSC Leu. Broitzem kegelte den nächsten Kreisligisten raus und schlug den FC Wenden II mit 7:5 n.E.



Viertelfinale:

Der Top-Favorit Rot-Weiß Braunschweig verlor mit 2:3 gegen Ligakonkurrenten Kralenriede. Vahdet II verlor nach Elfmeterschießen gegen den klassentieferen TSV Timmerlah im Elfmeterschießen. Broitzem machte da weiter, wo sie aufgehört haben und schlug Kreisligist Lehndorf II klar mit 3:0. Außerdem gewann Volkmarode II überraschend deutlich mit 4:0 gegen den Kreisligisten HSC Leu.





Halbfinale:

In den Halbfinals stehen überraschenderweise drei Teams aus der ersten Kreisklasse und nur ein Kreisligist. Volkmarode II trifft auf Broitzem. Das Duell zwischen Platz zehn der ersten Kreisklasse Nord und dem Tabellenführer der gleichen Liga verspricht Spannung. Das Ligaduell verlor Volkmarode II knapp mit 1:2.

Das weitere Duell lautet Timmerlah vs. Kralenriede. Hier ist der Kreisligist natürlich in der Favoritenrollen, doch der dritte Platz der 1. Kreisklasse Süd ist definitiv nicht zu unterschätzen.