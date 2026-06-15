Drei haben Landesliga-Erfahrung: Viehhausen startet mit 7 Neuen Bezirksligist verstärkt sich mit einer Mischung aus (höherklassig) erfahrenen Spielern und Nachwuchstalenten von Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Niklas Wolfram (rechts) kehrte vom TB 03 Roding zum FC Viehhausen zurück. – Foto: Paul Hofer

Im Kader des FC Viehhausen, dem Sechsten der zurückliegenden Saison in der Bezirksliga Süd, hat sich über den Sommer einiges getan. Mehreren Abgängen stehen sieben neue Spieler gegenüber. Die „Macher“ der Fußballabteilung konnten mehrere spannende Neuverpflichtungen tätigen. Ins Auge sticht hierbei die Mischung aus jung und talentiert sowie – teils höherklassig – erfahren. Ein Spielertrio kommt aus der Landesliga.

„Grundsätzlich sind wir sehr froh, dass wir den Kader wieder breiter und aus unserer Sicht in der Spitze ausgewogener aufstellen können“, schicken die Verantwortlichen voraus. Vier Spieler verließen den FCV in Richtung anderer Vereine. Und zwar Alexander Heider (TSV Detag Wernberg), Donat Dugolli (ESV Regensburg), Ivan Dakovic (SV Burgweinting) und Affouf Abdullah (FC Kosova Regensburg). Des Weiteren haben Sebastian Conkright, Michael Hanika, Leon Stadler und Co-Ersatzkeeper Jens Zimmermann ihre Schuhe an den Nagel gehängt. „Wir möchten allen Spielern für den Einsatz im Verein bedanken. Besonders hervorzuheben ist Jens Zimmermann, der nach vielen Jahren sein Amt als Co-Trainer und Torwarttrainer aufgibt. Er bleibt allerdings in anderen Funktionen im Verein erhalten, worüber wir sehr froh sind. Jens ist immer da, wenn man ihn braucht und hat uns auch als Ersatzkeeper des Ersatzkeepers immer wieder aus der Patsche geholfen.“



Demgegenüber steht eine Reihe an Neuzugängen. Darunter fallen mit Torjäger Niklas Wolfram (26) vom Landesliga-Absteiger TB 03 Roding und Mario Schober (23) vom SV Ihrlerstein auch zwei Rückkehrer. Beide trugen schon in der Vergangenheit das Viehausener Trikot. Neben Wolfram, der letzte Saison bei Roding Stammspieler war, können zwei weitere Viehhausen-Zugänge Landesliga-Erfahrung aufweisen: Abwehr-Routinier Lirim Gashi (33), langjähriger Kapitän des FC Kosova Regensburg, sowie der ebenfalls vom FC Kosova kommende Endrit Veselaj (24). Außerdem neu im Team von Trainer Armando Zani sind Youssef Hamzaoui (21) vom Ligakollegen SpVgg Hainsacker, Ruzhdi Spahiu aus der Landesliga-U19 des SV Raigering sowie Felix Beutl (19). Letzter stößt aus der eigenen Jugend dazu, schnupperte aber schon letzte Saison ein wenig Bezirksliga-Luft.





„Wir freuen uns auf eine Reihe von Zugängen, bei der die Mischung von erfahrenen Spielern und Nachwuchstalenten heraussticht. Lirim, Endrit, Niki und Youssef haben höherklassige Erfahrung. Felix und Ruzhdi werden nun die ersten Schritte im Herrenbereich gehen und zeigen bereits ihr können im Training. Besonders freut uns die Rückkehr von Mario und Niki zu unserem Verein“, freuen sich die Verantwortlichen auf die neuen bzw. teils altbekannten Gesichter. Bei der Kaderplanung sei man damit auf der Zielgeraden. „Es kann noch die ein oder andere kleine Veränderung geben. Im Großen und Ganzen steht der Kader für die neue Saison aber.“ Ziel für die neue Saison sei „wie immer, schnell die Klasse zu sichern. Dann können wir sehen, was wir maximal im kommenden Jahr rausholen können.“