Ligabericht
Drei Gründe, warum der FC Burgsolms II wieder im Rennen ist
Teaser KOL WEST: +++ Zwei Siege in Folge und am Sonntag die Chance, im Abstiegskampf wieder aufzuschließen: Fußball-Kreisoberligist FC Burgsolms II überrascht 2026 alle. Drei Gründe für den Aufschwung +++
Solms-Burgsolms. Vor 14 Tagen, als noch weite Teile des Wetzlarer Umlands unter einer dicken Schneedecke lagen, waren die Hoffnungen des FC Burgsolms II auf den Klassenerhalt tief darunter verschüttet. Nur sieben Zähler zeigte die aus FCB-Sicht trostlose Tabelle der Fußball-Kreisoberliga, der Rückstand aufs rettende Ufer war entmutigend groß.