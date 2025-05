Drei Gründe für den Aufschwung in Nettetal

Trainer Kemal Kuc hat nach seiner Amtsübernahme im Winter personell viel ausprobiert – Verletzungen, Sperren und Formrückstände haben es dem Trainerteam allerdings auch nicht leicht gemacht. Die Rotationen waren in den bisherigen elf Spielen unter Kuc jedoch enorm: 25 Spieler kamen in diesem Zeitraum zum Einsatz. Eine funktionierende Startelf scheint sich jedoch erst in den vergangenen Wochen gefunden zu haben – mit Gewinnern und Verlierern.

Die anderen nachverpflichteten Offensivkräfte, Yechan Baek und der 18-jährige Noel Gergorec, kommen nur noch zu Kurzeinsätzen. Insbesondere vom oberligaerfahrenen Baek dürften sich die Verantwortlichen mehr versprochen haben. Andere Spieler sind ebenfalls ins zweite Glied gerutscht. Leonit Popova verlor seinen Startplatz und kam in den vergangenen drei Spielen nur zu einem Kurzeinsatz. Leonard Bajraktari, in der Hinrunde mit sechs Toren zweitbester Torschütze im Team, ist seit vier Spielen außen vor.

„Die Spieler, die nun spielen, haben einen Vorteil. Aber jeder bekommt seine Chance“, so Kuc. Dennoch dürfte die jüngste Erfolgsserie den Status einiger Spieler gestärkt haben. Ebenso wichtig: Erstmals in dieser Saison steht in Nettetal fast der komplette Kader zur Verfügung – was sich positiv auf die Fitness und die Automatismen im Spiel auswirkt. Diesen Pluspunkt hatte weder Ex-Trainer Andreas Schwan in der Hinrunde noch Kuc anschließend in seinen ersten Spielen.

Die Torgefahr ist zurück

Das Manko der Hinrunde und über weite Teile der Rückrunde waren die fehlenden Tore. Kuc hat darauf einen Schwerpunkt gelegt. Resultate gab es jedoch erst zuletzt zu sehen. Zwar kam mehr Tempo und mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum ins Spiel der Nettetaler – zum Jubeln gab es zunächst trotzdem wenig. In den ersten acht Spielen unter Kuc gab es lediglich sechs Tore. Seit Mitte April scheint diese Schwäche jedoch überwunden: Acht Treffer gab es in den vergangenen drei Spielen.

„Wir haben viel gearbeitet und mit den Jungs immer wieder den ersten Kontakt bei der Ballannahme trainiert. Sie müssen im Strafraum ruhig bleiben, nicht hektisch werden. Das war wichtig. Die Mannschaft ist nun effizienter“, sagt der Trainer.

Positiv ist die neue Variabilität unter den Torschützen. Waren in der Hinrunde hauptsächlich Bajraktari und Kaies Alaisame für die Treffer verantwortlich, gab es sechs verschiedene Torschützen in den drei Sieg-Spielen. Das ist nicht unerheblich, denn einen echten Knipser hat Nettetal weiterhin nicht im Kader. Diese Baustelle bleibt. Bester Torschütze der Rückrunde ist Neuzugang Timmerberg mit drei Toren. Umso wichtiger ist die neue Torgefahr über das Kollektiv, die Nettetal in den Vorjahren maßgeblich zum Klassenverbleib in der Oberliga verhalf.

Neues Selbstvertrauen

Insbesondere bei Führungen schlich sich häufig eine enorme Nervosität ins Spiel der Mannschaft, was in der Regel zu Gegentoren und hängenden Köpfen führte. Immerhin trug die Mannschaft die Last und Verunsicherung einer sechsmonatigen Sieglosserie mit sich herum. Kuc sagte entsprechend vor einiger Zeit: „Die Mannschaft ist gewissermaßen erkältet und braucht ein Antibiotikum – und das wäre ein Sieg.“

Dieser gelang schließlich nach 17 sieglosen Partien Mitte April beim 4:1 gegen den Mülheimer FC, gefolgt von zwei weiteren Erfolgen gegen Büderich und Niederwenigern. „Wir haben lange auf diese Ergebnisse gewartet. Sie waren hochverdient und kommen zur absolut richtigen Zeit. Die Mannschaft hat ein neues Selbstvertrauen und einen neuen Glauben. Das spielt eine große Rolle“, so Kuc.

Selbstbewusst gegen Schonnebeck

Statt Durchhalteparolen klingt bei Kuc mit Blick auf das nächste Spiel deutlich mehr Selbstvertrauen durch. Nettetal empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den Tabellenführer Schonnebeck, der jedoch seit drei Spielen ohne Sieg ist. Kuc hat das registriert und sagt: „Schonnebeck spielt absolut verdient oben mit. Ich sehe aber durchaus Chancen für uns.“