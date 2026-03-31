Drei Glücksgriffe und zwei Rückkehrer

Ein derzeit vertrautes Bild: Die Spieler von Ziegele jubeln. – Foto: Berthold Gebhard

Nach vier Spielen 2026 hat die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal schon mehr Punke als vor Weihnachten gesammelt. "Das ist ärgerlich, da wir sicher vier, fünf Punkte mehr hätten haben können", sagt Christoph Dostal zur ersten Halbserie, nimmt dann aber die umso stärkere Rückrunde ins Visier, die die Mannschaft von Spielertrainer Norbert Kirschner derzeit hinlegt.

Zehn Zähler aus den Duellen gegen den Zweiten, Dritten, Vierten und Zwölften sind eine fast schon beängstigend starke Ausbeute. Trotzdem fehlen weiterhin fünf Punkte auf den VfR Gommersdorf, der nach derzeitigem Stand die Abstiegsrelegation bestreiten würde. "Wir versuchen alles, in dieser Liga gefällt es uns und hier wollen wir bleiben", sagt Dostal. Am Dienstag zuhause gegen den SV Waldhof Mannheim II (Anpfiff, 19 Uhr) und am Ostermontag beim TSV Reichenbach winken in der derzeitigen Form reichlich Punkte.

Der Ziegele-Sportchef macht in der starken Verfassung zum einen die Wintertransfers und zum anderen die Rückkehr zweier Leistungsträger als Grund aus. "Patrick Berecko und Adrian Malburg sind auf Anhieb Stammspieler geworden und wenn Bartosz Franke reinkommt, hilft er mit seiner Ballsicherheit enorm", sagt Dostal über die Neuen. In der Defensive sind die Fortschritte im Vergleich zur Vorrunde am offensichtlichsten. Dort stehen Spielertrainer Kirschner und Kapitän Timo Raab nach überstandenen Verletzungen wieder regelmäßig zur Verfügung. "Sie sind unsere wichtigsten Spieler", hält Dostal große Stücke auf die beiden.