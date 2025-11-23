Drei Gladbacher Futsal-Teams mischen im Aufstiegskampf mit

Platz zwei, drei und fünf lauten nach sechs Spieltagen die Tabellenplatzierungen für die erste und zweite Mannschaft von Furious Futsal sowie für Croatia Geistenbeck in der Niederrheinliga. Ergo spielen alle drei Teams um den Aufstieg mit. Die erste Mannschaft von Furious hätte zu diesem Zeitpunkt sogar auf Platz eins stehen können, doch am vergangenen Spieltag verlor die Mannschaft mit 2:8 beim TC Friesenbruch, der somit punktgleich mit zwölf Zählern die Führungsposition einnahm.
Am Spieltag zuvor hatte Furious das Stadtderby gegen Croatia Geistenbeck mit 4:3 gewonnen – obwohl man zwischenzeitlich 0:2 und 1:3 zurücklag. Mit zwei Toren hatte Ilias Kyhani großen Anteil an diesem Erfolg. Kaum schlechter mit zehn Punkten steht derzeit zweite Mannschaft des Vereins da. Am kommenden Spieltag geht es ebenfalls gegen den TC Friesenbruch, wodurch durchaus Schützenhilfe für die erste Mannschaft geleistet werden kann.
Für Bünyamin Türkhan, Vorsitzender bei Furious und Stand-by-Spieler, läuft entsprechend „alles nach Plan. Das gewonnene Stadtderby war schon eine enge Kiste, da haben wir uns über die Tabellenführung richtig gefreut. Aber es zeigte sich, dass nicht alle Spiele Selbstläufer sind und du die im Vorbeigehen gewinnst.“
Dass ebenfalls die Reserve, Team 2 genannt, oben mitspielt, freut Türkhan umso mehr: „Wir sind so in die Saison hineingegangen, dass die vermutlich besseren Spieler für Team 1 auflaufen. Team 2 sollte den Rest und eventuell auch für die Rückkehrer aus einer Verletzungspause die Spielwiese sein. Ich hätte die Mannschaft eher zu den Mannschaften gezählt, die um den Abstieg spielen, doch die Entwicklung hat uns alle positiv überrascht. So darf es weitergehen.“
Auch Croatia Geistenbeck ist mit neun Zählern noch in Schlagdistanz zum Spitzenreiter. Die Geistenbecker, erst in ihrer zweiten Saison nach der Gründung und als Aufsteiger ein für die meisten unbeschriebenes Blatt, zeigte sich nach der 3:4-Niederlage im Stadtderby gut erholt und kehrte am vergangenen Wochenende mit einem 5:2-Erfolg im Gepäck vom Wuppertaler SV II zurück.
Für Jurica Derek, Kapitän beim C-Ligisten Germania Geistenbeck, ist Platz fünf für Croatio ein zufriedenstellendes Zwischenresultat. „Wir sind Neuling in der Liga, im zweiten Jahr als Verein und das alles ohne Training. Wir lernen von Spiel zu Spiel und die Saison zieht sich noch etwas hin. Da kann noch viel passieren“, sagte er. Immerhin besiegte seine Mannschaft den Tabellenführer TC Friesenbruch deutlich mit 14:6.
Bemerkenswert: Neben den drei Gladbacher Teams befinden sich auch drei Essener Vereine im Feld der acht Mannschaften der Liga. In der Torjägerliste ist die Spielklasse allerdings in Gladbacher Hand: Gleich 13 Spieler aus der Stadt finden sich unter den 15 treffsichersten Spielern der Liga – darunter etliche bekannte Namen aus dem hiesigen Amateurfußball. Da wäre Ilias Kayhani, zweitbester Schütze mit acht Toren, von Türkiyemspor zu nennen, oder auch Luca Scelza (sieben Tore) vom SC Rheindahlen und Taylan Özdemir (sieben Tore) vom 1. FC Mönchengladbach.