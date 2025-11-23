Drei Gladbacher Futsal-Teams mischen im Aufstiegskampf mit

Für Jurica Derek, Kapitän beim C-Ligisten Germania Geistenbeck, ist Platz fünf für Croatio ein zufriedenstellendes Zwischenresultat. „Wir sind Neuling in der Liga, im zweiten Jahr als Verein und das alles ohne Training. Wir lernen von Spiel zu Spiel und die Saison zieht sich noch etwas hin. Da kann noch viel passieren“, sagte er. Immerhin besiegte seine Mannschaft den Tabellenführer TC Friesenbruch deutlich mit 14:6.

Bemerkenswert: Neben den drei Gladbacher Teams befinden sich auch drei Essener Vereine im Feld der acht Mannschaften der Liga. In der Torjägerliste ist die Spielklasse allerdings in Gladbacher Hand: Gleich 13 Spieler aus der Stadt finden sich unter den 15 treffsichersten Spielern der Liga – darunter etliche bekannte Namen aus dem hiesigen Amateurfußball. Da wäre Ilias Kayhani, zweitbester Schütze mit acht Toren, von Türkiyemspor zu nennen, oder auch Luca Scelza (sieben Tore) vom SC Rheindahlen und Taylan Özdemir (sieben Tore) vom 1. FC Mönchengladbach.