Drei Geschenke: Breinig II siegt deutlich in Pannesheide

Den Start in die Begegnung verschliefen die Gastgeber wie so oft in dieser Saison, sodass es nach nicht einmal 60 Sekunden bereits im eigenen Kasten klingelte. Standop war nach einer Bongard-Ecke zur Stelle und besorgte die frühe Führung für das Kellerkind (1.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften nur selten gefährlich wurden. Während Bongard einen Schuss ans Außennetz setzte (12.) und sowohl Ernst als auch Blumberg (18.) per Doppelchance aus kurzer Distanz die Führung hätten ausbauen können, war auf Seiten der Gäste vor allem Jacob gefährlich. Der Außenstürmer scheiterte aber nach Doppelpass mit Napieralski (3.) sowie aus der Distanz (32.) an Tripp. Quadfliegs abgefälschter Schuss aus dem Rückraum hingegen blieb eher ungefährlich (28.), sodass es bis zur Pause beim knappen Gästevorsprung blieb.

In Halbzeit zwei übernahm dann die Grenzwacht zunehmend das Heft des Handelns und kam durch Janßen zu einer ersten guten Gelegenheit (49.). Breinig beschränkte sich nun vermehrt auf eine stabile Defensive, hatte allerdings erneut nach einer Ecke die Chance auf den zweiten Treffer. Erneut kam Standop zum Abschluss, sein Kopfball landete jedoch am Querbalken (56.). Beinahe im direkten Gegenzug führte dann der schönste Spielzug des Tages zum verdienten Ausgleichstreffer: Über Schloemer gelangte der Ball zu T. Steinbusch, der überlegt auf Napieralski durchsteckte. Aus rund zehn Metern versenkte der erfahrene Stürmer den Ball souverän zum 1:1 (58.).