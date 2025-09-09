– Foto: TSV Immenhausen

Drei Gegentore vor der Pause bringen TSV auf die Verliererstraße

Nach dem letzten Auswärtserfolg beim SV Espenau II reiste die TSV Immenhausen II mit dem Ziel nach Obermeiser, erneut etwas Zählbares mitzunehmen. Und zunächst sah es danach aus: Die Gäste bestimmten in der Anfangsphase klar das Geschehen, während die Hausherren auf Konter und lange Bälle setzten. Die erste richtig gefährliche Szene ließ allerdings bis zur 18. Minute auf sich warten, als SG-Keeper Plaue mit einer starken Parade zur Ecke rettete. Immenhausen blieb am Drücker, ehe eine längere verletzungsbedingte Unterbrechung (gute Besserung an dieser Stelle an Sami Grebenstein) das Spielgeschehen spürbar veränderte. Direkt nach Wiederaufnahme kassierte die TSV das 0:1, da ein Ball nicht konsequent geklärt werden konnte.

Von da an lief bei den Grün-Weißen wenig zusammen und die Leistung wurde von Minute zu Minute schlechter. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Obermeiser mit zwei weiteren Treffern auf 3:0 – eine kalte Dusche für die TSV. Nach der Pause startete Immenhausen mutig: Direkt nach dem Anstoß scheiterte Rene Döring jedoch frei vor dem Tor an Plaue. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, ehe in der 62. Minute doch der Anschlusstreffer fiel: Eine Hereingabe von Döring köpfte Johannes Lange vor Alexander Manger unglücklich Richtung eigenes Tor, wo Keeper Plaue den Ball nicht mehr vor der Linie retten konnte – 3:1.