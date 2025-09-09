Drei Gegentore in neun Minuten und eine schwere Verletzung

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat im Heimspiel gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide die vierte Saisonniederlage kassiert. Beim 0:4 war die Partie nach einer schwachen Phase in der zweiten Halbzeit schnell entschieden. Trainer Torsten Klein sprach im Anschluss von einem „gebrauchten Sonntag“ – nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern vor allem wegen einer schweren Verletzung.

Die Gäste aus der Region Hannover, die sich in der Spitzengruppe der Landesliga etabliert haben, wirkten im zweiten Durchgang allerdings zielstrebiger – und eiskalt. „Das 0:1 fällt durch einen Konter, da haben wir außen einmal nicht aufgepasst, und Piepenbrink nagelt den dann rein“, so Klein.

Zunächst sah es gar nicht nach einer klaren Angelegenheit aus. „Wir hatten in der ersten Halbzeit richtig gute Tormöglichkeiten“, sagte Klein, „Krähenwinkel auch, das muss man sagen. Es kann zur Halbzeit auch 2:2 stehen – oder 2:1 für uns, oder für Krähenwinkel. Da war wirklich alles drin.“

Was danach folgte, war aus Sicht der Gastgeber fatal. „Dann haben wir neun sehr schlechte Minuten gehabt. In diesen neun Minuten von 0:1 auf 0:3 – das war moralisch natürlich ein Knackpunkt. Da war das Spiel durch, und das hat auch jeder gemerkt.“

Tatsächlich fielen das 0:2 (Malarowski, 66.) und 0:3 (Pickert, 67.) im direkten Anschluss an den Führungstreffer. In der Nachspielzeit erhöhte Thom auf 0:4 – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse letztlich deutlich widerspiegelte.

Verletzung überschattet Niederlage

Weitaus schwerwiegender als das Ergebnis war für Klein jedoch die mögliche Verletzung von Mathis Wohlers. „Er ist kurz vor Schluss eingewechselt worden und hat sich verletzt. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss – und er hatte das schon einmal.“

Die Sorge war dem Trainer deutlich anzumerken. „Das wäre natürlich megabitter, wenn er jetzt seinen zweiten hätte. Von daher ist das für uns viel schlimmer als die Niederlage. Es war ein gebrauchter Sonntag.“

Tabellenlage: Bruchhausen-Vilsen rutscht ab

Mit nur drei Punkten aus fünf Spielen bleibt der SV Bruchhausen-Vilsen auf Rang 14 der Landesliga. Der Aufsteiger teilt sich den Zählerstand mit Tündern und Ochtersum, liegt aber aufgrund der besseren Tordifferenz knapp davor. An der Spitze haben sich unterdessen Hemmingen-Westerfeld, Eilvese und Krähenwinkel/Kaltenweide abgesetzt.

Bruchhausen-Vilsen muss nun nicht nur Punkte holen, sondern möglicherweise auch den Ausfall eines Leistungsträgers kompensieren. Die nächsten Wochen könnten zeigen, ob der Aufsteiger die Klasse halten kann – oder den nächsten Dämpfer verkraften muss.

SV Bruchhausen-Vilsen – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide 0:4

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Justus Wicke (82. Florian Wacker), Dennis Böschen, Nick Plate, Jost-Eike Behrens, Jan-Christoph Kornau (62. Mathis Wohlers) (82. Salam Garaf), Marvin Glander, Bjarne Meyer, Manka Madun, Walid Garaf (82. Timo Beckedorf), Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide: Philipp Houck, Florian Houck, Colin Piepenbrink (74. Oliver-Otto Pfeuffer), Marc-Kevin Pohl, Max Radowski, Philipp Kahl (35. Kevin Malarowski), Felix Avila (70. Paul Bock), Jan-Christoph Thom, Marvin Paßing, Marlon Pickert (88. Artan Husaj), Christopher Wiesner (64. Tristan Schmidt) - Trainer: Pascal Preuß

Schiedsrichter: Nils-René Voigt (Hannover) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Colin Piepenbrink (59.), 0:2 Kevin Malarowski (66.), 0:3 Marlon Pickert (67.), 0:4 Jan-Christoph Thom (90.+2)