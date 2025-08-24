Drei Gegentore in 19 Minuten: SC Freiburg II verliert gegen Großaspach

SC-Trainer Bernhard Weis fand im Resümee zum Spiel deutliche Worte: "Wenn du nach 20 Minuten 0:3 hinten liegst und gefühlt keinen Zweikampf gewonnen hast, dann wird’s richtig eklig. Es ist mir unerklärlich, wie man so ins Spiel gehen kann." Großaspach agierte extrem effektiv, die frühe Führung war auch in dieser Höhe verdient. Freiburg hingegen fand bis zum Halbzeitpfiff kaum Zugriff aufs Spiel. Ein früher Wechsel – Angreifer David Amegnaglo kam nach einer halben Stunde für Verteidiger Junior Atemkeng – stabilisierte die Freiburger Formation jedoch ein wenig.

SC II kassiert zu viele Gegentore.

Die Vorentscheidung fiel in der 65. Minute, als Antonis Aidonis für die SG auf 4:0 erhöhte. Die zweite Hälfte, in der den Hausherren durch Leon Catak und Kapitän Fabian Rüdlin immerhin noch zwei Tore gelangen, stimmte Weis zwar etwas versöhnlich, doch sein Fazit blieb: "Wir kriegen ganz einfach zu viele Gegentore. Das geht so nicht." Der Sportclub rutscht auf Rang elf ab. Am kommenden Sonntag (31. August, 14 Uhr) ist der SC Freiburg II auswärts beim Drittliga-Absteiger SV Sandhausen zu Gast.





Freiburg: Jantunen – Steinmann, Atemkeng (30. Amegnaglo), Ogbus (46. Wiklöf), Schopper (76. Nuur Mohamed) – Rüdlin, N. Wagner – Tarnutzer (46. Schulten), Zelic, Tober – Fetsch (66. Catak). Tore: 0:1 Eisele (8.), 0:2 Maier (12.), 0:3 Eisele (19.), 0:4 Aidonis (65), 1:4 Catak (66.), 2:4 Rüdlin (84.). Schiedsrichter: Ritter (Kaiserslautern). Zuschauer: 734.