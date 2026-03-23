Drei Gegentore gegen 3 Schlösser-Eck von Ralph Strobl · Heute, 18:49 Uhr · 0 Leser

In der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz hat die einheimische SG Auerbach in diesem Jahr nach einem 2:4-Auswärtssieg bei der SG Jahn Futsal/SV Fortuna Regensburg zuletzt drei schmerzliche Niederlagen erlitten. Dabei war jeweils mindestens ein Unentschieden möglich. Aber Aufsteiger Auerbach steht immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz – nach 15 von 24 Spielen mit 15 Punkten auf Rang Neun, vier Zähler vor dem voraussichtlich ersten direkten Abstiegsrang Elf (SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, elf).



Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab am Samstag nach der 0:3-Heimniederlage gegen den vor dem Anstoß Tabellenvorletzten JFG 3 Schlösser-Eck (SpVgg Ramspau, SV Leonbe4rg und FC Maxhütte-Haidhof), der nun Zwölfter unter 14 Teams ist, folgendes tagesaktuelles Statement ab:





„A Platz, 120 Zuschauer, perfekt für einen Heimsieg. Das Spiel begann Verhalten von beiden Teams und es passierte nichts auf beiden Seiten. Das 0:0 in der Halbzeit war vom Spielgeschehen mehr als verdient. Aber es zeigte uns schon, dass wir nicht das Heft in die Hand genommen haben und keinen Druck aufbauen konnten. In der zweiten Halbzeit war es das bisher Schlechteste, was wir gezeigt haben. Körpersprache, Spielweise, Einsatz, Keine Ideen, keine Lösungen, kein Feuer - einfach ein Ergeben auf 45 Minuten. Zurecht sind die Tore gefallen: Das 0:1 fehlende Kommunikation in der Abwehr, das 0:2 ein Tor der Marke ach was interessiert mich das/ein anderer wird es schon richten und das 3:0 ein Elfmeter. Das war heute schon eine Enttäuschung für uns. So ein Auftreten in einem sehr wichtigen Spiel wie heute kann es nicht sein. Wir haben alles vermissen lassen, was uns in der Hinrunde stark gemacht hat. Mit dieser Spielweise und Einsatz wird es schwer, dass wlr noch Punkte holen. Man muss schon klar sagen das die letzten beiden wichtigen Spiele uns gezeigt haben, das wir nicht BOL-reif sind. Nächste Woche kommt der nächste Gegner zuhause, gegen den wir gewinnen müssen. Hier braucht es eine andere Einstellung. Ich muss nochmal ein Danke aussprechen an die wieder viele vielen Zuschauer heute. Auch wenn wir sie nicht gerade verwöhnen, hoffe ich, dass Sonntag der ein oder andere wieder kommt. Rot für Henri Lorenz (83.) war eine Notbremse. Der Schiedsrichter hat eine tadellose Leistung gebracht und hatte alles im Griff“.



In dieser Woche steht mal wieder ein Doppel-Spieltag auf dem Programm – siehe Termin-Übersicht unten: Am Freitagabend heißt in 124 Kilometer Entfernung der Zielort Zandt, um beim Tabellenführer DJK Vilzing (punktgleich Erster mit TSV Kareth-Lappersdorf II und FC Weiden-Ost) anzutreten. Zwei Tage später am Sonntagvormittag kommt der derzeitige Tabellensiebte 1. SG Regental (nach dem vergangenen Wochenende fünf Punkte mehr als die einheimische SG, rund 98 Kilometer Anfahrtsstrecke) nach Auerbach.